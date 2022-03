Oscar 2022, Kristen Stewart regina del red carpet: look da urlo e bacio con la fidanzata (VIDEO)

Kristen Stewart si è presentata agli Oscar 2022 con un look da urlo e, lungo il red carpet, non ha rinunciato ad un tenero bacio con la sua fidanzata, la sceneggiatrice Dylan Meyer. Il momento è stato immediatamente immortalato dai fotografi, le cui foto stanno facendo godere il popolo dei social, pronto ad esaltare la bellezza della coppia.

La cerimonia degli Oscar 2022 si è conclusa da poche ore e, come è ormai risaputo, a trionfare come miglior attrice protagonista è stata Jessica Chastain per il film Gli occhi di Tammy Faye. Non ce l'ha fatta Kristen Stewart che, con la sua interpretazione di Lady Diana in Spencer di Pablo Larraín, era riuscita a convincere in maniera unanime la critica internazionale. L'attrice statunitense dovrà accontentarsi dell'amore dei giornalisti e del pubblico che anche ieri l'hanno ricoperta di elogi: questa volta non per il suo talento interpretativo ma per la sua bellezza e quindi per il look sfoggiato sul red carpet.

Stewart indossava pantaloncini di raso nero di Chanel che valorizzavano le sue gambe ed il suo stato di forma invidiabile. Portava poi una giacca coordinata ed una camicia bianca sbottonata quasi del tutto, che lasciava intravedere il petto dell'attrice. L'interprete di Spencer portava ai piedi dei tacchi mozzafiato, anche se alla fine si è cambiata ed ha optato per un paio di mocassini neri. Kristen Stewart ha poi calamitato l'attenzione dei fotografi nel momento in cui si è scambiata un bacio con la fidanzata Dylan Meyer, con cui sta ormai da un paio d'anni. Meyer, 34 anni, nota anche per aver scritto la sceneggiatura del film Moxie del 2021, si è scambiata sguardi amorevoli con Stewart, ed ha camminato al suo fianco sfoggiando un completo coordinato, seppure indossando dei pantaloni meno "audaci".

Il mese scorso, Stewart ha parlato della sua relazione con la sceneggiatrice in un'intervista a Vanity Fair. "Adoro essere fidanzata", ha esclamato l'attrice, aggiungendo: "Mi sento così felice e fortunata". Le due stanno sviluppando e scrivendo una serie televisiva insieme. Lavorare insieme si è rivelata un'ottima idea, anche se Kristen Stewart ha ammesso di non essere stata sempre convinta di lavorare con la sua fidanzata: "Non vuoi che questo influisca sulla bellissima relazione che hai. Lei è una sceneggiatrice davvero brillante". La coppia ha quindi raccontato di aver scritto il primo episodio in circa una settimana e mezza. Le due si sono incontrate su un set cinematografico nel 2013, ma hanno iniziato a frequentarsi solo dopo essersi ritrovate nel 2019.