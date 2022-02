Oscar 2022: Kenneth Branagh diventa la prima persona nominata in sette categorie

Il successo di Belfast ha fruttato un record personale al produttore, scrittore e regista Kenneth Branagh, facendolo diventare la prima persona nominata in sette categorie nella storia degli Oscar.

Un'immagine di scena di Belfast di Kenneth Branagh

Con la nomination per il miglior film, di cui è produttore, e quella per la sceneggiatura originale, Kenneth Branagh è la prima persona ad essere nominata in sette singole categorie di Oscar, superando George Clooney, Alfonso Cuarón e Walt Disney, che sono stati premiati in sei categorie.

Inoltre, Branagh si unisce a Clooney e Warren Beatty come le uniche persone ad aver ricevuto nomination in ogni categoria principale: film, regista, attori protagonista o di supporto e sceneggiatura sia originale che adattata.

In precedenza, Kenneth Branagh ha ricevuto cinque nomination nella sua carriera in diverse categorie: regista (Enrico V), attore (Enrico V), attore non protagonista (La mia settimana con Marilyn), sceneggiatura adattata (Amleto) e il cortometraggio live-action (Il canto del cigno).

Belfast: Kenneth Branagh ha inserito un Easter egg di Thor nel film

Belfast, premiato con sette candidature agli Oscar 2022, è una semi-autobiografia che racconta l'infanzia di un ragazzo durante il tumulto della fine degli anni '60 nella capitale dell'Irlanda del Nord.

La cerimonia di consegna degli Oscar 2022 si terrà il 27 marzo.