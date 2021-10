Belfast: Kenneth Branagh ha inserito un Easter egg di Thor nel film

Kenneth Branagh ha nascosto un tenero Easter Egg di Thor, cinecomic Marvel che ha diretto nel 2011, nel suo nuovo lavoro, l'autobiografico Belfast.

Un'immagine di scena di Belfast di Kenneth Branagh

Qui potete leggere la nostra recensione di Belfast, presentato ieri in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2021. Scritto e diretto da Kenneth Branagh, Belfast è una storia di amore, risate e perdite nell'infanzia di un ragazzo, tra la musica e il tumulto sociale della fine degli anni '60 a Belfast nell'Irlanda del Nord. Buddy, nove anni, è circondato da un mondo fatto di lotta di classe e stravolgimenti culturali. Mentre esplodono i Troubles, ovvero il conflitto tra i cattolici repubblicani e i protestanti unionisti, Buddy sogna un futuro lontano dalla violenza, e trova conforto in una gioiosa famiglia. Ma intanto i contrasti si acuiscono, e la famiglia di Buddy dovrà scegliere se attendere che gli scontri finiscano o iniziare una nuova vita.

Kenneth Branagh è noto per i piccoli tocchi contenuti nei suoi film. Uno di questi riguarda una scena in cui il personaggio principale è seduto su un marciapiede a leggere un fumetto Marvel vintage con protagonista proprio il personaggio di Thor. Questo momento ha deliziato il pubblico del festival del cinema, che ha subito colto l'Easter egg reagendo con un applauso come riportato da Movieweb.

Belfast: il videomessaggio di Kenneth Branagh al pubblico della Festa del Cinema di Roma 2021

L'ammicco a Marvel non è l'unico riferimento alla cultura pop presente in Belfast, poiché il cinema locale e un vecchio televisore con le orecchie di coniglio giocano un ruolo importante nel film. I fan hanno notato altri omaggi e citazioni tra cui Barbarella di Jane Fonda, Godzilla originale in stop-motion, Un milione di anni fa con Raquel Welch e, naturalmente, la serie originale di Star Trek.

L'uscita italiana Belfast, interpretato dagli attori Jude Hill, Jamie Dornan, Catriona Balfe, Ciaran Hinds e dall'icona Judi Dench, è fissata per l'11 novembre.