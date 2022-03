Oscar 2022: Jamie Lee Curtis, Benedict Cumberbatch, Jason Momoa e altre star sostengono l’Ucraina (FOTO)

Jamie Lee Curtis, Benedict Cumberbatch, Jason Momoa e altre star del cinema hanno manifestato il loro supporto nei confronti dell'Ucraina indossando un fiocco azzurro sul tappeto rosso della cerimonia degli Oscar 2022: la crisi mondiale iniziata a causa dell'invasione voluta da Vladimir Putin è stata uno dei temi centrali della serata.

Durante la 94a edizione degli Academy Awards, sono stati avvistati molti fiocchi azzurri sul bavero delle giacche e sulle scollature dei divi e delle dive di Hollywood, un simbolo che le star hanno deciso di indossare al fine di sostenere i milioni di rifugiati ucraini.

Jamie Lee Curtis stringeva il suo fiocchetto tra le mani mentre posava per alcune foto, Paolo Sorrentino e Benedict Cumberbatch lo hanno indossato come una spilla, mentre Jason Momoa ha aggiunto al suo smoking mozzafiato un fazzoletto giallo e azzurro nel taschino della giacca.

Durante la serata è andato in scena anche un momento di silenzio durante il quale, sul grande schermo, è apparso il seguente messaggio: "Anche se il cinema rappresenta per noi un mezzo importante per esprimere la nostra umanità in tempo di guerra, nella realtà milioni di famiglie in Ucraina hanno bisogno di cibo, cure mediche, acqua pulita e servizi di emergenza. Le risorse scarseggiano e noi, come comunità globale, possiamo fare di più. Vi chiediamo di supportare l'Ucraina in tutti i modi possibili".