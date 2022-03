Oscar 2022 in replica oggi in TV e in streaming: ecco orari e canali

La cerimonia degli Oscar 2022 sarà ritrasmessa in replica in TV a partire dal primo pomeriggio ed è già disponibile in streaming su NOW: ecco i dettagli con orari e canali.

La Notte degli Oscar 2022 si prepara a rivivere, in TV e in streaming, grazie alla replica prevista da SKY. Un modo per consentire anche a chi non è rimasto sveglio tra domenica 27 e lunedì 28 marzo di vivere una cerimonia di cui si parlerà ancora per molto tempo.

Orari e canali

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 sarà riproposta integralmente lunedì 28 marzo su Sky Cinema Oscar dalle 14:00.

I premi più ambiti del cinema continueranno a far compagnia al pubblico anche in prima serata: su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno alle 21:15 andrà in onda Il meglio della notte degli Oscar 2022. La raccolta dei momenti più significativi sarà trasmessa anche in chiaro su TV8 alle 23:45.

Sarà sempre possibile recuperare gli Oscar 2022 on demand su SKY e in streaming su NOW.

Una serata, quella degli Oscar 2022, risultata alla fine un po' deludente per Jane Campion e il suo Il potere del cane: nonostante le 12 nomination, infatti, il film ha portato a casa "solo" il premio per la miglior regia. A bocca asciutta anche Paolo Sorrentino - l'Oscar per il miglior film straniero è andato, come da attese a Drive My Car -, mentre ha trionfato Coda - I segni del cuore, entrato nella storia degli Oscar per la prima statuetta vinta da un attore non udente (Troy Kotsur è stato proclamato il miglior attore non protagonista).

Ecco tutto l'elenco dei vincitori degli Oscar 2022.

Una cerimonia che sarà ricordata, però, soprattutto per un brutto momento: quello che ha visto protagonisti Chris Rock, Will Smith (poi vincitore dell'Oscar come miglior attore protagonista) e quel pugno in pieno volto per una battuta un po' infelice all'indirizzo di Jada Pinkett Smith. Un gesto impulsivo e ingiustificato che ha spinto l'Academy a ribadire, via social, il proprio essere contro ogni forma di violenza.