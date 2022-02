Oscar 2022: la cerimonia di premiazione avrà 3 conduttori?

Gli Oscar 2022 verranno consegnati il 27 marzo con una cerimonia che potrebbe avere ben 3 conduttori diversi.

L'Academy, secondo quanto riporta The Hollywood Reporter, avrebbe infatti deciso di suddividere la serata in tre atti.

Lo show ideato per la 94esima edizione degli Academy Award sarà trasmesso live dal Dolby Theatre di Los Angels e sarà suddiviso in segmenti della durata di un'ora, ognuno condotto da una celebrità diversa.

L'obiettivo sarebbe quello di attirare diversi gruppi demografici grazie alle persone che verranno scelte per salire sul palco. Il produttore della cerimonia, Will Packer deve infatti cercare di risollevare i dati di ascolto e l'accoglienza del pubblico. Gli Oscar, negli ultimi anni, sono purtroppo passati dai 29.56 milioni di spettatori del 2019 ai 23.64 del 2020 e ai 10.40 milioni di un anno fa.

Oscar 2022: tutte le nomination

Per ora non sono emerse indiscrezioni riguardanti i possibili conduttori e le notizie riguardanti i progetti sono ancora molto limitate. Le attuali conferme trapelate dall'Academy hanno rivelato che la serata si svolgerà dal vivo con la presenza dei nominati al Dolby Theatre e che non dovrebbe esserci l'obbligo di vaccinazione o l'uso di mascherine.