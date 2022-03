Oscar 2022: Beyoncé potrebbe aprire la serata con una performance unica

Beyoncé potrebbe esibirsi duranre la serata degli Oscar 2022 dando vita a una performance memorabole del brano Be Alive, scritto per il film Una Famiglia Vincente - King Richard in collaborazione con Dixson.

Secondo le indiscrezioni la star della musica potrebbe interpretare il brano nominato dal vivo, in collegamento dai campi da tennis di Compton, California.

Il luogo scelto per l'esibizione di Beyoncé è legato alla storia di Venus e Serena Williams, al centro del film Una famiglia vincente - King Richard, che si sono allenate durante la loro giovinezza proprio lì. Will Smith sembra sia coinvolto in qualche modo nellaa performance ideata per gli Oscar 2022 che dovrebbe dare il via alla cerimonia.

Secondo le fonti di Variety, tuttavia, Beyoncé potrebbe cambiare idea e abbandonare il progetto di esibirsi in collegamento se non tutto andrà come sperato.

Per ora i produttori della serata di consegna dei premi assegnati ogni anno dall'Academy non hanno voluto commentare le indiscrezioni.