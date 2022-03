Oscar 2022, Amy Schumer rompe il silenzio su Will Smith: "Sono ancora sotto shock"

Amy Schumer ha rotto il silenzio dopo il "fattaccio" degli Oscar 2022, ovvero lo schiaffo che Will Smith ha dato a Chris Rock. La co-conduttrice dell'evento ha pubblicato un post su Instagram in cui si dice ancora "traumatizzata" per quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles.

A tre giorni di distanza dalla cerimonia degli Oscar 2022, non si placa l'ondata di post tramite i quali gente comune e personalità del giornalismo e dello spettacolo esprimono la propria opinione su ciò che è accaduto tra Will Smith e Chris Rock. Una delle ultime persone ad aver rotto il silenzio è Amy Schumer, che l'evento l'ha vissuto in prima fila, avendo ricoperto il ruolo di co-conduttrice degli Oscar insieme a Wanda Sykes e Regina Hall. La comica statunitense, tramite un post social, ha quindi detto di essere ancora sotto shock ed ha elogiato il comico Chris Rock per aver gestito la faccenda "come un professionista". Per i pochi che ancora non lo sapessero, Will Smith ha dato uno schiaffo a Rock dopo che questo ha fatto una battuta infelice su sua moglie Jada Pinkett Smith e sulla sua caduta dei capelli. Smith, che ha successivamente vinto l'Oscar per Una famiglia vincente - King Richard, ha rilasciato pubbliche scuse a Rock, dicendo che la battuta sull'alopecia di sua moglie lo ha fatto reagire "emotivamente", ma sottolineando anche che "la violenza, in tutte le sue forme, è velenosa e distruttiva".

Schumer, dal canto suo, ha scritto su Instagram: "Penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che il modo migliore per reagire a quello che è successo sia guardare in streaming la mia serie Life and Beth su Hulu e vedermi in tour il prossimo autunno. No, sul serio. Mi sento ancora scossa e traumatizzata. Amo il mio amico Chris Rock e credo che abbia gestito la faccenda come un professionista. È rimasto sul palco ed ha dato un Oscar al suo amico Questlove e l'intera faccenda è stata così inquietante. Mi dispiace per Will Smith, sono ancora sotto shock, stordita e triste. Sono orgogliosa di me stessa e dei miei colleghi. Ma sì. Sto aspettando che questa sensazione disgustosa si allontani da ciò a cui tutti abbiamo assistito".

Ricordiamo che l'Academy ha condannato le azioni di Will Smith durante la cerimonia. Una riunione del consiglio di amministrazione è stata convocata per questa sera, mercoledì 30 marzo e, come riporta The Hollywood Reporter, quanto accaduto tra Smith e Rock rappresenterà l'argomento numero uno. Per quanto riguarda il post di Schumer, Sharon Stone ha commentato dicendo: "Sei stata favolosa, esilarante e bellissima".