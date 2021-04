Oscar 2021: Yoon Yeo-jeong è la Migliore Attrice Non Protagonista per Minari

L'interprete di Minari Yoon Yeo-jeong premiata come Migliore Attrice Non Protagonista agli Oscar 2021, si tratta della prima attrice coreana a vincere un Oscar per la recitazione.

L'interprete di Minari, Yoon Yeo-jeong, è stata premiata come Migliore Attrice Non Protagonista agli Oscar 2021. Yoon Yeo-jeong è la prima attrice coreana a vincere un Oscar per la recitazione.

Minari: un primo piano di Youn Yuh-jung

Yoon Yeo-jeong è stata premiata da Brad Pitt divenendo protagonista, insieme all'attore, di un simpatico siparietto. Nel suo discorso di ringeaziamento, l'interprete della scatenata nonnina coreana di Minari ha ricordato di aver sempre seguito gli Oscar dalla sua casa in Corea del Sud confessando quanto sia surreale per lei essere presente di persona:

"Non riesco a credere di essere qui... lasciate che mi riprenda" ha esclamato prima dei ringraziamenti. L'attrice ha battuto le rivali in cinquina Amanda Seyfried, Olivia Colman, Maria Bakalova e Glenn Close, ma ringraziandole ha aggiunto di non credere nella competizione, per poi spiegare che la pronuncia del suo nome viene sempre sbagliata quando viaggia all'estero. "Ma stasera siete tutti perdonati."

Come potete scoprire dalla nostra recensione di Minari, il film racconta la storia di una famiglia sudcoreana emigrata negli USA che lavora duramente per mettere su una fattoria in Arkansas e crearsi un futuro migliore. Ad aiutare la coppia protagonista coi figli arriverà dalla Corea la madre di lei, interpretata da Yoon Yeo-jeong.

