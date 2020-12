Oscar 2021: Steven Soderbergh tra i produttori della cerimonia di premiazione

La cerimonia di premiazione degli Oscar 2021 è stata posticipata al 25 aprile e tra i produttori dell'attesa serata ci sarà anche il regista Steven Soderbergh.

L'edizione n. 93 degli attesi e ambiti riconoscimenti potrà così contare su un team composto anche da Jesse Collins e Stacey Sher.

Steven Soderbergh, come gli altri due produttori, sarà alla sua prima esperienza dietro le quinte dell'appuntamento organizzato dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

Il regista ha conquistato nel 2000 l'Oscar per la Miglior Regia grazie al lavoro compiuto con Traffic. Sher, nel campo della produzione, ha ottenuto due nomination grazie a Django Unchained ed Erin Brockhovich, mentre Collins ha firmato la produzione di numerosi eventi live come i BET Awards e i Grammy.

Per ora non è stato annunciato se la cerimonia di premiazione degli Oscar avrà un conduttore e in che modo verranno consegnati i premi, situazione che potrebbe cambiare nel corso dei mesi in base all'evoluzione della pandemia negli Stati Uniti.

Collins, Sher e Soderbergh hanno dichiarato in un comunicato: "Siamo elettrizzati e terrorizzati in egual misura. Per la straordinaria situazione in cui ci troviamo tutti c'è un'opportunità di concentrarci sui film e sulle persone che li realizzano in modo nuovo, e speriamo di creare uno show che susciti davvero le stesse sensazioni dei film che amiamo".

David Rubin e Dawn Hudson, presidente e CEO dell'Academy, hanno invece dichiarato: "La prossima edizione degli Oscar è l'occasione perfetta per l'innovazione e per immaginare nuovamente le possibilità degli show in cui si consegnano dei premi. Questo è un dream team che lavorerà tenendo conto di questo periodo. L'Academy è eccitata nel lavorare con loro per offrire un evento che rifletta l'amore mondiale per i film e come ci mettono in connessione e intrattengono quando ne abbiamo maggiormente bisogno".