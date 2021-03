Oscar 2021: l'annuncio delle nomination in diretta streaming

Le nomination agli Oscar 2021 saranno annunciate tra poche ore e sarà possibile seguire in diretta streaming l'annuncio tramite il video contenuto in questa news.

L'annuncio ufficiale delle candidature della 93esima edizione degli Academy Awards (Oscar 2020) si terrà intorno alle 13.15 (ora italiana) e come sempre sarà diviso in due parti. Il cantante Nick Jonas e l'attrice e produttrice Priyanka Chopra annunceranno la composizione delle varie cinquinescelte dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

La cerimonia dei premi invece si terrà invece nella notte italiana tra il 25 e il 26 aprile, quest'anno in ritardo rispetto allo schedule tradizionale per via dell'emergenza sanitaria globale. Qui trovate le nostre classifiche dei favoriti nelle categorie principali agli Oscar 2021.