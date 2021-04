Oscar 2021: Laura Pausini, il suo vestito sul red carpet è da diva (FOTO)

In occasione della cerimonia degli Oscar 2021, Laura Pausini ha sfoggiato un vestito di Valentino Haute Couture disegnato dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli. I dettagli del look della cantante sono stati svelati dal suo stylist Andrea Mennella a Io Donna.

L'abito Valentino Haute Couture in seta e lana double indossato da Laura Pausini sul red carpet della cerimonia degli Oscar 2021 è stato disegnato appositamente per lei dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli e la sua realizzazione ha necessitato 500 ore di lavoro alle sarte della Maison. Il vestito, inoltre, è stato abbinato a un cappotto tono su tono.

Andrea Mennella, stylist di Laura Pausini, ha dichiarato: "Definirei quest'abito come romantico e dalla forte personalità. Il vestito rispecchia alla perfezione il carattere rock della cantante". L'obiettivo di Pierpaolo Piccioli, invece, è stato quello di omaggiare una bellezza femminile che non ha bisogno di osare, strafare e uscire dalla propria comfort zone per dichiarare la propria bellezza. Come riportato da Elle, il vestito con scollo a barca ha consentito a Laura Pausini di portare in scena tutta la sua self-confidence e di apparire scenica e maestosa. Quello tra la Pausini e l'impegno artistico di Piccioli è un fil rouge che tesse una complessa trama in grado di unire fiducia, rispetto e visione contemporanea e rivoluzionaria del direttore creativo. Il look total black indossato in occasione degli Oscar 2021 arriva sulla scia di quello total rouge sfoggiato in occasione dei Golden Globe 2021.

Poche ore prima della cerimonia e nel corso del pre-show, Laura Pausini ha indossato un abito diverso da quello sfoggiato agli Oscar 2021. Il vestito indossato nel pre-show era dorato come l'agognata statuetta che la popstar non è riuscita ad agguantare con la sua Io Sì (Seen).