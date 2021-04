Oscar 2021: Halle Berry sfoggia un taglio di capelli tutto nuovo sul red carpet

Halle Berry ha rubato la scena sul red carpet degli Oscar 2021 come non l'abbiamo mai vista, con un taglio di capelli tutto nuovo e un abito meraviglioso che ha affascinato tutti.

L'attrice aveva già anticipato qualcosa sul suo look tramite le stories su Instagram ma, una volta calcato il red carpet degli Oscar 2021, ha stupito tutti nel momento in cui ha sfilato per gli Academy Awards. Halle Berry ha sfoggiato un microbob, un taglio di capelli molto alla moda al momento, con una frangia corta che le incornicia il viso, un look sbarazzino ma molto affascinante su di lei.

Il look è stato creato dall'hairstylist Sara Seward e, grazie al makeup artist Jorge Monroy, Halle Berry ha bilanciato questo taglio poco usuale con un trucco neutro e leggero, che ha esaltato ancora di più la sua bellezza.

Ricordiamo che Halle Berry è diventata la prima donna di colore a vincere l'Oscar come migliore attrice, quando nel 2002 ha vinto per Monster's Ball - L'ombra della vita. Rimane l'unica donna di colore ad aver mai vinto quella statuetta, sebbene sia Viola Davis che Andra Day siano state nominate quest'anno.