Halle Berry contro il razzismo a Hollywood: "L'Oscar non mi è servito a nulla"

Ad oggi, la star di X-Men e John Wick è ancora l'unica donna nera ad aver conquistato la statuetta come miglior attrice protagonista e questo la dice lunga sullo stato dell'industria

Halle Berry in una nuova intervista a The Cut ha rivelato di aver consigliato a Cynthia Erivo di non dare troppo peso alla vittoria di un Oscar e sicuramente parla per esperienza personale.

Erivo è stata nominata due volte come migliore attrice (per Harriet e Wicked), mentre Berry è entrata nella storia come la prima donna di colore a vincere l'Oscar come migliore attrice con la sua interpretazione in Monster's Ball. Ad oggi rimane l'unica vincitrice di colore in questa categoria.

"Quell'Oscar non ha cambiato il corso della mia carriera", ha dichiarato Berry. "Dopo averlo vinto, pensavo che mi sarebbero arrivati un sacco di copioni. Anche se ne ero super orgogliosa, la mattina dopo ero ancora una donna nera. I registi continuavano a dire: 'Se mettiamo una donna nera in questo ruolo, cosa significa per tutta la storia? Devo prendere anche un uomo nero? Allora diventa un film nero. I film neri non vendono all'estero'".

Halle Berry e, sullo sfondo, Russel Crowe che le ha appena consegnato la statuetta

Halle Berry e l'Oscar: "Una delle mie più grandi delusioni"

L'attrice ha spesso espresso il proprio disappunto per il fatto che la sua storica vittoria agli Oscar non abbia avuto alcun impatto né sulla sua carriera né sull'industria cinematografica in generale.

Nel 2024 aveva dichiarato a Marie Claire di essere "eternamente contrariata dal fatto che nessuna donna di colore abbia seguito le mie orme vincendo l'Oscar come migliore attrice. Questo mi rattrista continuamente, anno dopo anno. E non perché non ci sia stata nessuna che lo meritasse". Infatti, Michelle Yeoh per Everything Everywhere All at Once è l'unica altra donna non bianca ad aver vinto l'Oscar come migliore attrice.

"Pensavo che ci fossero donne che, giustamente, avrebbero potuto, avrebbero dovuto vincerlo. Speravo che fosse così, ma non so perché non sia andata così", ha dichiarato Berry a Variety all'epoca, sottolineando che la sua vittoria è rimasta "una delle mie più grandi delusioni" perché non ha mai aperto le porte ad altre donne di colore agli Oscar.

Michelle Yeoh con il premio Oscar per Everything Everywhere All at Once

Quali attrici di colore hanno vinto un Oscar dopo Halle Berry?

Nessuna attrice nera ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista dopo Halle Berry, nonostante le diverse nomination ottenute da Viola Davis e Andra Day nel 2021, e Cynthia Erivo nel 2025 (che non si sono concretizzate in vittorie). L'unica attrice non bianca ad aver trionfato nella categoria è stata Michelle Yeoh, come detto, per Everything Everywhere All at Once.

Per quanto riguarda la categoria di Miglior attrice non protagonista, sono diverse le donne di colore ad aver trionfato. Le ultime in ordine di tempo sono state Da'Vine Joy Randolph per The Holdovers - Lezioni di vita, Ariana DeBose per West Side Story, Regina King per Se la strada potesse parlare e Viola Davis per Barriere.