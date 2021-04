Oscar 2021: il discorso di Harrison Ford su Blade Runner conquista i social (VIDEO)

Il discorso di Harrison Ford durante la cerimonia degli Oscar 2021 ha conquistato i social, soprattutto per il modo in cui l'attore di Blade Runner lo ha pronunciato.

Harrison Ford è stato uno dei protagonisti della serata degli Oscar 2021 ed il suo discorso, contenente le critiche rivolte a Blade Runner all'epoca dell'uscita del film, ha conquistato il popolo dei social.

Durante la 93esima edizione degli Oscar, si sono susseguiti una serie di momenti che hanno calamitato l'attenzione degli spettatori, collegati da ogni parte del mondo. Uno di quelli che hanno entusiasmato maggiormente il pubblico riguarda Harrison Ford. L'attore 78enne aveva l'incarico di introdurre la categoria relativa al Miglior montaggio e per farlo ha pensato bene di leggere le critiche emerse quando fu mostrato per la prima volta Blade Runner, uno dei più grandi film di fantascienza di tutti i tempi. Riga dopo riga, Ford ha quindi letto con amarezza gli appunti che vennero fatti all'epoca dimostrando al pubblico come non sia un'impresa facile essere un montatore di una grande produzione di Hollywood.

Ebbene, il pubblico ha adorato il suo discorso, pronunciato quasi in maniera goffa, tanto da farlo entrare tra le tendenze di Twitter nella notte più importante di Hollywood. C'è chi ha utilizzato una scena di Bob's Burgers per paragonare Ford che accetta di presenziare agli Oscar al protagonista della serie animata mentre dice "Okay, va bene. Ma mi lamenterò per tutto il tempo". Qualcun altro ha scritto "Harrison Ford sembra uno che ha perso la pazienza per il prezzo delle mele in questi giorni", mentre un utente ha twittato: "Amo il fatto che non importa dove Harrison Ford si trovi, tu puoi dire che lui non ha alcuna voglia di essere lì".

Di seguito, riportiamo invece solo alcuni dei commenti negativi fatti all'epoca su Blade Runner. "Inizio troppo instabile. Voce fuori campo monotona", "Questo film peggiore ad ogni proiezione", "Perché questa voce fuori campo è così terribile? Sembra drogato. Erano tutti drogati quando l'hanno fatto?", "Questo film diventa sempre più noioso ogni volta che lo vediamo".