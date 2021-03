Oscar 2021: la cerimonia non avrà un conduttore per il terzo anno

Per il terzo anno consecutivo, la cerimonia degli Oscar non avrà un conduttore o una conduttrice; tradizione inaugurata dopo le due edizioni presentate da Jimmy Kimmel nel 2017 e 2018.

Gli Oscar non avranno un conduttore o una conduttrice e per il terzo anno consecutivo. La presenza di un presentatore/ice durante la consegna degli Academy Awards è una tradizione che risale al debutto della cerimonia nel 1929, quando a fare gli onori di casa furono il divo Douglas Fairbanks e il regista William C. deMille. A parte le due precedenti edizione della Notte degli Oscar e alcune eccezioni, quasi ogni cerimonia ha visto la presenza di uno o più presentatori.

Adesso Deadline anticipa che la cerimonia fissata per il 25 aprile non avrà un unico presentatore, ma come nei due anni passati vi sarà un cast di presentatori che, a a rotazione, introdurrà i premi. I produttori Jesse Collins, Stacey Sher e Steven Soderbergh non hanno rivelato molti dettagli su come si svolgerà l'edizione pandemica dello spettacolo di premiazione, anche se apparentemente sarebbero già state fatte offerte ad alcuni potenziali presentatori.

La 93a edizione degli Academy Awards sarà in gran parte trasmessa in streaming dalla famosa Union Station di Los Angeles, con alcuni filmati provenienti dalla sede tradizionale dell'evento dal 2001, il Dolby Theatre.

Dopo le due edizioni condotte da Jimmy Kimmel nel 2017 e nel 2018, l'Academy ha optato per un team più flessibile di talenti chiamati a introdurre i premi. La decisione è stata accolta con elogi generali e con un modesto aumento negli ascolti, in genere attribuito al ritmo più veloce e fluido della cerimonia e alla maggiore attenzione posta sui candidati. L'ultima volta che gli Oscar sono stati senza presentatore per tre anni consecutivi è stato dal 1969 al 1971.

