Oscar 2020: Steve Martin e Chris Rock svelano cosa è mancato quest'anno: "La vagina"

Nel loro intervento comico agli Oscar 2020, Steve Martin e Chris Rock sono tornati a occuparsi della polemica sulle candidature tutte al maschile dei registi svelano cosa è mancato quest'anno: "La vagina".

I due comici americani hanno riscaldato l'atmosfera del Dolby Theatre con un esilarante intervento comico che ha messo il dito nella piaga delle polemiche per l'assenza di candidate nella categoria miglior regista.

Nel corso del monologo Steve Martin ha esclamato: "Penso che manchi qualcosa quest'anno". Al che Chris Rock ha risposto prontamente: "Vagine."

I due comici hanno inoltre sottolineato l'assenza di importanti candidature per star afroamericane. Parlando della candidata Cynthia Erivo, protagonista di Harriet, Chris Rock l'ha ringraziata per aver fatto un "lavoro talmente perfetto nel nascondere le persone di colore in Harriet che l'Academy ha deciso di nascondete tutti i candidati di colore." L'attore ha citato come esempio la star di Dolemite Is My Name, Eddie Murphy: "Cynthia, Eddie Murphy è nascosto sotto il palco?

Martin ha però sottolineato i progressi fatti rispetto alla prima cerimonia degli Oscar di 91 anni fa: "Nel 1929, non c'erano candidati di colore." Chris Rock ha aggiunto: "Adesso nel 2020 nel abbiamo uno."

