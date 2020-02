Oscar 2020: i regali da sogno per i candidati agli Academy Awards

A Hollywood non badano a spese ma si resta sempre meravigliati in occasione degli Academy Awards: i candidati agli Oscar 2020 riceveranno gli incredibili regali della gift bag. Ecco i regali da sogno, ma se vi aspettate qualcosa come un gioiello o un premio di consolazione più semplice, siete fuori strada, perché quest'anno il valore complessivo di ogni gift bag è da urlo.

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Joaquin Phoenix e tutti gli altri saranno, quindi, ben felici di essere nominati, a prescindere dal premio. La selezione di regali nella gift bag è stata prodotta da Distinctive Assets per circa venti anni e quest'anno il valore dei premi sembra superare i 210.000 dollari, ottenendo un aumento di budget di oltre 40.000 dollari, i più ricchi della storia degli Academy Awards. In termini di valore la statuetta da 24 carati degli Oscar vale da sola circa 400 dollari, mentre tutte le gift bag valgono oltre 5 milioni, circa 4 volte il budget di Saw - L'enigmista. Lo scorso anno Glenn Close, nominata per The Wife, ha ceduto i suoi regali a un'associazione di beneficenza istituita da donne.

Quest'anno tra i più curiosi regali troviamo:

1. A tutta marijuana!

Non è la prima volta che la cannabis, o il cannabidiolo, entra a far parte dei regali per gli Oscar 2020 e anche quest'anno troviamo diversi articoli a tema. Prima di tutto diversi cioccolatini aromatizzati, seguiti da uno sciroppo a base di cannabidiolo - perfetto per i drink! - e una crema detergente agli oli essenziali di cannabidiolo, appunto. Ovviamente questo tipo di regalo è adatto solo a chi supera i 21 anni di età.

2. La crociera più costosa di sempre

79.000 dollari circa per un unico regalo, anche se corposo e piuttosto lussuoso: mai l'Academy aveva organizzato un tributo così costoso. A quanto pare si tratta di una crociera di 12 giorni nello yacht Scenic Eclipse, legato all'immagine del premio Oscar Helen Mirren, con compresi nel prezzo servizio di maggiordomo, due elicotteri da poter utilizzare, la spa e un giro in sottomarino per i più avventurosi.

3. Reggiseno... tecnologico!

Nella gift bag degli Oscar 2020 arriva un particolare reggiseno, che a quanto pare ha vinto diversi premi nel mondo, che promette di essere "smart". La Soma ha messo in circolo questo bra che una volta indossato trova la taglia perfetta della donna attraverso una pratica app sullo smartphone, con altre opzioni di regolazione. Perché ormai tutto si può gestire tramite il telefono.

4. Regalo a tema urine

Eccolo il regalo più bizzarro degli Oscar 2020: a quanto pare tra le varie raffinatezze regalate ai candidati, troverà spazio anche un kit per la raccolta delle urine di Peezy Midstream, in grado di migliorare l'accuratezza dei test per le infezioni urinarie. Inaspettato quanto imperdibile.

5. Oro e bellezza

Acqua con idrogeno infuso di HFactor (30 dollari)

Le bombe cosmetiche da vasca da bagno (con oro e ametiste) di Hotsy Totsy (75 dollari)

Trattamenti cosmetici di 25.000 dollari, tra filler per le labbra del dottor Konstantin Vasyukevich.

6. Viaggi, viaggi, viaggi!

Come se non bastasse, ulteriori viaggi sono stati inclusi nella gift bag degli Oscar 2020. Primo tra tutti un viaggio romantico in un faro spagnolo trasformato in hotel di lusso (costo 'normale' tra i 1300 e 1800 dollari a notte). In più arrivano altri 4 soggiorni diversi, tra cui un Cabo getaway ai Flora Farms e Auberge Resorts, oltre a un soggiorno di cinque notti alle Hawaii.

7. Fascia per la meditazione

Ebbene sì, perché prima di accettare la sceneggiatura giusta ci vuole un attimo di raccoglimento: ecco che arriva la fascia di meditazione della Muse, dal valore monetario di 250 dollari!

8. Per trovare il vero amore

Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson, Adam Driver in una scena del film

Vi sentite soli a Hollywood? Tranquilli perché nella gift bag è compreso anche un anno di abbonamento a Drawing Down the Moon Matchmaking (dal valore di 20.000 dollari), una vera e propria agenzia di incontri inglese, arrivata al 37esimo anniversario. A quanto pare i combina-coppie dell'agenzia sono specializzati nel creare coppie che restano facilmente insieme a lungo termine: provare per credere.