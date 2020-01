Oscar 2020, Joaquin Phoenix candidato a Miglior Attore: dal Gladiatore all'acclamato Joker!

Agli Oscar 2020, il grande favorito per la vittoria come Miglior Attore Protagonista è Joaquin Phoenix: riscopriamo insieme l'interprete del Joker!

Joaquin Phoenix è il front-runner agli Oscar 2020 candidato per la categoria Miglior Attore Protagonista. La sua carriera, da Il Gladiatore a Joker è stata piena di performance incredibili, giustamente riconosciute da pubblico e critica, e quest'anno potrebbe essere finalmente arrivato il momento di consacrare uno dei più talentuosi attori di Hollywood con l'Academy Award.

Il primo film che forse ha regalato a Joaquin Phoenix un successo internazionale è proprio Il gladiatore, la pellicola di Ridley Scott datata 2000, in cui interpreta il terribile figlio dell'imperatore, Commodo, che se la vedrà con la tenace voglia di rivalsa e di vendetta di Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe. Tra i tanti registi con cui ha lavorato, Phoenix ha avuto l'occasione di essere diretto da Paul Thomas Anderson per The Master. In questo caso l'attore interpreta Freddie Quell, un ragazzo solo che vive con i traumi derivanti dalla seconda guerra mondiale e che si ritrova nel mezzo di un movimento settario chiamato la Causa. Per questi due film, Joaquin ha ricevuto due nomination all'Oscar, che accompagnano quella del 2006 per Walk The Line.

Il film più recente interpretato da Joaquin Phoenix è proprio Joker, che gli ha garantito la quarta nomination agli Academy Awards. Nel film di Todd Phillips, grazie al quale è vistosamente favorito sulla concorrenza, l'attore veste i panni di Arthur Fleck, un comico reietto di Gotham City che combatte per trovare il proprio posto nel mondo, ma ogni sforzo è inutile: Arthur viene continuamente respinto e schernito. È così che, ben presto, l'uomo sprofonderà sempre di più nella follia fino a vedere la propria vita come una commedia e non come la tragedia che ha sempre vissuto, arrivando così a trasformarsi...

Nella stagione dei premi, finora, il Joker di Phoenix ha ricevuto ben 45 (!) nomination finora, andando a vincere prima di tutto il Golden Globe pochi giorni fa, ma ottenendo le candidature in tutti i premi - quelli importanti - dell'anno dal punto di vista attoriale. La probabilità di vittoria agli Oscar 2020 per Joaquin Phoenix è davvero alta, finalmente il talento infinito di quest'attore sarà riconosciuto anche al Dolby Theatre di Los Angeles.