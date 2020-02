Oscar 2020 in replica su Sky

La cerimonia degli Oscar 2020 è in replica stamattina su Sky Cinema Oscar mentre questa sera andrà in onda Il meglio della Notte degli Oscar: ecco dove vedere le repliche.

Gli Oscar 2020 sono in replica su Sky Cinema Oscar dalle ore 10.25 circa di stamattina, per chi non ha potuto o voluto fare le ore piccole. Questa sera inoltre, alle 21.15, andrà in onda su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno Il meglio della Notte degli Oscar, una selezione dei momenti più importanti della cerimonia.

Oscar 2020: Bong Joon-ho con il premio vinto per Parasite

La cerimonia degli Academy Awards ha visto confermati i favoriti nelle categorie attoriali con i premi assegnati a Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger e Joaquin Phoenix, che hanno portato a casa l'ambita statuetta. La vera sorpresa di questa edizion però, sta nelle categorie più prestigiose del premio: Parasite porta a casa le statuette per Miglior Film e Miglior Regia, battendo l'ultimo film di Sam Mendes,1917, tra i superfavoriti prima della cerimonia. Qui potete leggere tutti i premi e i vincitori degli Oscar 2020.

Oscar 2020 minuto per minuto: il live blogging

Oltre ai premi lo show degli Oscar 2020 è stato caratterizzato da momenti musicali, gag, discorsi di ringraziamento, tutte cose che potete vedere questa mattina in replica su Sky, magari davanti ad una buona tazza di caffè. Per chi volesse rivedere i momenti salienti della serata, ma questa mattina non può, c'è sempre il best of in onda stasera.