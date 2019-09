Oscar 2020: I Miserabili, diretto da Ladj Ly rappresenterà la Francia

Il film diretto da Ladj Ly intitolato I Miserabili è la selezione francese in corsa per una nomination agli Oscar 2020.

I miserabili, il film diretto da Ladj Ly, è il candidato della Francia che cercherà di ottenere una nomination agli Oscar 2020 nella categoria dedicata al Miglior Film Straniero.

La scelta, secondo quanto riportato dal sito IndieWire, è stata presa dopo aver limitato le opzioni a tre titoli.

Il film I miserabili è ispirato alle rivolte avvenute in Francia nel 2005 e ha come protagonista un giovane chiamato Stéphane, interpretato da Damien Bonnard, che è entrato a far parte di un gruppo anticrimine a Montfermeil. Il progetto è tratto dall'omonimo cortometraggio realizzato nel 2017 e affronta tematiche come la disoccupazione giovanile, la mancanza di case e le molestie compiute dalla polizia che subiscono quotidianamente le persone di origine africana.

Tra gli interpreti del lungometraggio, in corsa per gli Oscar 2020, ci sono anche Alexis Manenti e Djibril Zonga.

Ladj Ly è il primo filmmaker di colore a ottenere con la propria opera l'approvazione in vista delle nomination assegnate dall'Academy dal Centre national de la cinématographie e dal ministero della cultura francese.

Il progetto, animato da una forte natura politica, ha battuto la concorrenza dell'apprezzato Portrait of a Lady on Fire diretto da Celine Sciamma e di Proxima, realizzato da Alice Winocour.

I Miserabili ha conquistato al Festival di Cannes 2019 il Premio della Giuria e cercherà di battere la concorrenza di Dolor y Gloria candidato dalla Spagna, dell'acclamato Parasite che punta alla nomination per la Sud Corea, Weathering With You che è stato scelto dagli esperti giapponesi, e di Monos che punta alla nomination per la Colombia. Il Canada, poche ore fa, ha invece annunciato che sarà Antigone, diretto da Sophie Deraspe, a cercare di ottenere la nomination agli Oscar che verranno annunciate il 13 gennaio 2020.