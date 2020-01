Oscar 2020, Brad Pitt nominato: la sua carriera fino a C'era una volta a Hollywood

Attore e produttore cinematografico, Brad Pitt nominato agli Oscar 2020 dimostra ancora una volta il suo talento in C'era una volta a...Hollywood, per il quale si è aggiudicato un freschissimo Golden Globe.

Brad Pitt, una delle star più amate del panorama cinematografico internazionale, è tornato nel 2019 con un ruolo da non protagonista in c'era una volta a...Hollywood, il nuovo film di Quentin Tarantino che ha ricevuto ben 10 candidature. Anche lo stesso Pitt è tra i nominati agli Oscar 2020 come miglior attore non protagonista, e l'attore ha da poco vinto un Golden Globe come miglior attore non protagonista in un film commedia o musicale.

Quentin Tarantino lo ha scelto per affiancare Leonardo DiCaprio in C'era una volta a...Hollywood, creando una coppia perfetta sul grande schermo. Brad Pitt interpreta Cliff Booth, lo stuntman di Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), con il quale ha un forte legame, nonostante gli faccia praticamente da tuttofare. Con un'espressione da eterno sbruffone, Cliff Booth è il personaggio che tiene insieme diversi pezzi della pellicola, talmente bene che è valso un Golden Globe al suo interprete.

Prima di arrivare al brillante attore che è oggi, Brad Pitt ha esordito in tv nel 1987 nella serie Genitori in blue jeans, proprio come il suo collega di C'era una volta a...Hollywood Leonardo DiCaprio, in seguito ha partecipato anche alla soap opera Dallas. Al cinema la sua consacrazione arriva nel 1997 con i film Sette anni in Tibet e solo un anno dopo torna con il cult Vi presento Joe Black. La sua carriera dagli anni '90 ad oggi, è sempre in continua evoluzione, con ruoli sempre differenti che, negli anni della maturità, gli hanno permesso di distaccarsi dalla figura del belloccio biondo con gli occhi azzurri e di diventare uno degli attori più poliedrici di Hollywood.

Tra i titoli più importanti che ricordiamo della carriera di Brad Pitt ci sono Fight Club, Intervista col Vampiro, la trilogia Ocean's, Il curioso caso di Benjamin Button, Bastardi senza Gloria, The Departed e La grande scommessa. Agli Academy Award, Brad Pitt ha ottenuto 5 candidature e una vittoria come produttore di 12 anni schiavo, film del 2013 che ha vinto un Oscar come Miglior Film.