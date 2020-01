Oscar 2020: Bong Joon-Ho svela quali sono le 2 nomination che lo entusiasmano di più

Parasite ha ottenuto sei nomination agli Oscar 2020 e il regista Bong Joon-Ho ha svelato che ci sono due categorie in cui il suo progetto potrebbe ottenere una prestigiosa statuetta che lo entusiasmano particolarmente.

Il lungometraggio è stato apprezzato dai membri dell'Academy ottenendo le candidature come Miglior Film, Miglior Regista, Miglior Film Straniero, Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Montaggio e Migliori Scenografie.

Bong Joon-ho ha quindi dichiarato quali statuette degli Oscar 2020 lo entusiasmerebbero di più: "Sono particolarmente felice con le nomination per il Miglior Montaggio e le Migliori Scenografie, per il fatto che Parasite possa essere apprezzato per il lavoro compiuto dietro le quinte. Per quanto riguarda il cinema coreano, molte persone nella comunità internazionale conoscono solo gli autori, il regista, ma abbiamo così tanti tecnici grandiosi e artisti che lavorano nel settore. E per la prima volta questi incredibili talenti vengono riconosciuti".

Il production designer Won-Woo Cho ha già lavorato con Bong in occasione di Okja, mentre il montatore Yang Jinmo si ritroverà alle prese con una concorrenza che comprende anche Thelma Schoonmaker per The Irishman.

Il regista ha inoltre ammesso che non sa cosa rispondere quando gli chiedono il motivo del successo internazionale di Parasite: "Vorrei sapere la risposta perché mi aiuterebbe realmente con il mio prossimo progetto. Ma non penso sia mai semplice capire il motivo alla base del successo. Molte persone dicono che si tratta di una storia su chi è ricco e chi è povero, quindi è facile che possa parlare agli spettatori in modo universale. Ma non credo che sia in realtà speciale, perché ci sono stati così tanti film e serie sulla stessa tematica. Forse è perché la narrazione è imprevedibile o forse perché il cast è così affascinante".

