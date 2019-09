Oscar 2020: Avengers: Endgame, la Disney lancia la campagna promozionale!

Con Avengers: Endgame la Disney ha iniziato ufficialmente la sua campagna promozionale in vista degli Oscar 2020: Il film Marvel è il titolo di punta, come si può immaginare, ma è in ottima compagnia.

Sul sito Disney Studios Awards la major ha infatti inserito i film di cui verranno organizzate le proiezioni per i membri dell'Academy, ovvero le personalità che hanno diritto di voto per la statuetta dorata e vi compaiono anche: Aladdin, Il Re Leone, Frozen II e Toy Story 4. Mancano però ancora le categorie su cui la casa di Topolino è intenzionata a farli concorrere, ma è probabile che verranno svelate a stretto giro.

Avengers: Endgame - Thor e Carol Danvers

Con molta plausibilità, infatti, Avengers: Endgame verrà messo in lizza come "Miglior film", così come appare abbastanza scontato che spingerà tantissimo per far avere a Robert Downey Jr. la nomination come attore protagonista. Joe Russo, che insieme al fratello Anthony ha diretto sia Endgame che Avengers: Infinity War, è stato molto chiaro in questo senso: "Abbiamo creato i due film più costosi di sempre. Ma voglio appoggiare qualcuno, e quel qualcuno è Robert Downey jr. - Così aveva dichiarato al Daily Beast - Non so se ho mai visto, nella storia del cinema, un pubblico globale reagire a una performance come hanno fatto con Robert Downey jr. in quel film. C'era gente che piangeva nei cinema. Voglio dire, questa è una performance profonda, quando puoi toccare il pubblico di tutto il mondo a quel livello. Non abbiamo mai visto niente del genere, e se ciò non merita un Oscar non so cosa possa farlo".

Avengers: Endgame e Captain Marvel possono puntare all'Oscar?

Solo pochi mesi fa la Marvel aveva centrato l'obiettivo di avere un cinecomic tra i candidati come miglior film con Black Panther, il quale era riuscito a conquistare ben sette nomination per poi portarsi a casa tre Oscar per scenografia, costumi e colonna sonora. Un risultato impensabile solo pochi anni fa, quando Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, pur vincendo l'Oscar postumo per la performance di Heath Ledger non era riuscito però ad agguantare le candidature di peso come film e regia. A questo giro poi si aggiunge un temibile avversario per Kevin Feige: Joker di Todd Phillips. Vincitore di recente del Leone d'oro al Festival di Venezia, viene dato da molti come un possibile e formidabile frontrunner con il quale tutto dovranno avere a che fare. Certo, la corsa per il premio cinematografico più famoso e glamour è appena iniziata, e gli imprevisti di un mutamento di scenario per Avengers: Endgame e altri film sono dietro l'angolo. Ed è per questo motivo che la macchina promozionale è già agguerrita. In attesa dell'annuncio delle candidature, previsto per il 13 gennaio 2020, mentre la cerimonia si terrà il 9 febbraio.