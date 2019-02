Oscar 2019, Rami Malek: "Freddie Mercury era gay", è polemica per il discorso

Marica Lancellotti

Durante la notte degli Oscar 2019 a Rami Malek è successo di tutto: ha vinto una statuetta come miglior attore protagonista, è caduto dalle scale e ha scatenato le polemiche perchè ha definito Freddie Mercury gay anzichè bisessuale.

É successo durante il discorso di ringraziamento che l'attore ha pronunciato nel Dolby Theatre di Los Angeles, in cui non ha solo dichiarato tutto il suo grande amore per la fidanzata Lucy Boynton e per la mamma, ma ha anche parlato di Mercury in questi termini: "Abbiamo girato un film su un un uomo gay, un immigrato, che ha vissuto la sua vita in modo sfrontato, senza pentirsi di nulla. Il fatto che io stia celebrando lui e la sua esistenza con voi stasera dimostra che abbiamo bisogno di storie come questa". Tutto sommato niente di troppo diverso da quanto già dichiarato in altre occasioni, se non fosse per un dettaglio: come mostra anche Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury era bisessuale e non omosessuale come Malek l'ha definito. Sui social sono stati in molti a notarlo e, come sempre accade, non hanno risparmiato la gogna dei commenti all'attore.

rami malek got an academy award for playing freddie mercury but doesn't know him well enough to know that he was bisexual and not gay, ok. — ɯɐɥɓuıuunɔ uıɹǝʞ ECCC Q9 (@KerinCunningham) 25 febbraio 2019

"Rami Malek ha vinto un Oscar per il suo ritratto di Freddie Mercury, eppure non lo conosce abbastanza da sapere che era bisessuale e non gay" scrive qualcuno su Twitter, e qualcun altro rincara la dose: "Freddie Mercury era sfacciatamente se stesso come uomo bisessuale, ma Rami Malek ha cancellato la sua sessualità definendolo gay nel suo discorso. Ma va bene così".

Freddie Mercury was unapologetically himself, as a bisexual man, yet Rami Malek erased his sexuality by calling him a gay man during his acceptance speech. But OKAY. #Oscars #LGBT #LGBTQ #BiErasure https://t.co/S6bKYWd4AK — DB (@db) 25 febbraio 2019

Non è solo Rami Malek ad essere finito nel mirino: fin dalla sua uscita nelle sale Bohemian Rhapsody è stato più volte accusato di non voler affrontare con chiarezza la vita sessuale e la malattia di Freddie Mercury. Nonostante Fox abbia sempre dichiarato che si è trattato di una scelta puramente artistica, tanti fan puntano il dito contro il fatto che Bohemian Rhapsody sarebbe stato confezionato per un pubblico eterosessuale. Tanto che anche durante la notte degli Oscar più di qualcuno non ha risparmiato l'ennesima frecciatina: "Bene... Sono felice che Rami Malek abbia identificato Bohemian Rhapsody come un film su un uomo gay. Avrei voluto che qualcuno l'avesse detto prima agli sceneggiatori".

Wellll....I'm happy Rami Malek identified Bohemian Rhapsody as a movie about a gay man. I wish someone had told the screenwriters. — Mark Harris (@MarkHarrisNYC) 25 febbraio 2019

E ancora: "Probabilmente gli attivisti per la battaglia contro l'HIV e l'AIDS, i gay e i bisessuali si sentono tutti un po' presi in giro da quanto si dice su Bohemian Rhapsody. Felici sono i Queen e i loro fan eterosessuali, a cui il film si rivolge. E questo è tutto".

It's probably safe to say that HIV/AIDS activsists, gays AND bisexuals all feel a little cheated by the chat around Bohemian Rhapsody. Queen are happy, as are their straight fans, which was who the film was aimed at. So, there's that. pic.twitter.com/GfuW64H3Ay — Stewart Who? (@DJstewartwho) 25 febbraio 2019

Per fortuna Rami Malek, che non interviene mai volentieri in questo genere di polemiche, ha parecchi fan in giro, che l'hanno difeso anche in questa situazione: "Ricordo che Freddie Mercury non ha mai dichiarato pubblicamente la propria sessualità quindi non va bene andare a gridare in giro "era bisessuale!". Avere una relazione con una donna non determina la tua sessualità e sicuramente lui era il solo a conoscere se stesso". Amen, e arrivederci alla prossima polemica.

A reminder that Freddie Mercury never revealed his sexuality to the public so it's not okay to spread things around like "HE WAS BISEXUAL!!" Having a relationship with 1 woman doesn't determine your sexuality and he's the only one who truly knew himself. — kayleigh (@aimeralafolie) 25 febbraio 2019