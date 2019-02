Oscar 2019: dalla cannabis al botox, ecco cosa c'è nella Gift Bag

Marica Lancellotti

La cerimonia degli Oscar 2019 è alle porte: il 24 febbraio l'apertura delle buste svelerà i nomi dei vincitori, ma nel frattempo i candidati nelle categorie più importanti hanno già avuto l'onore di aprire la Gift Bag che viene recapitata a pochi giorni dalla notte più stellare del cinema. E le borse-regalo del 2019 saranno ricordate come quelle a base di cannabis e botox.

Per chi stesse ignorando questa usanza: la Gift Bag degli Oscar è una tradizione che dura ormai da 17 anni, voluta dalla Distinctive Assets, un'agenzia di marketing che collabora con l'Academy. È un vero e proprio "cesto" pieno di doni che messi insieme raggiungono una cifra intorno ai 100.000 dollari. Gioielli, viaggi da sogno, tessere per club esclusivi, prodotti di bellezza costosissimi, tra cui ogni tanto spunta anche qualche simpatico gadget. Badando al bon ton, gli organizzatori hanno rifiutato di rivelare il valore economico della Gift Bag del 2019, suggerendo però che si aggira intorno alle 6 cifre, come ogni anno. Al di là dei soldi, la scatola-regalo di quest'anno verrà ricordata per la massiccia presenza di prodotti a base di cannabis e questo essenzialmente perchè dal 1° gennaio la California ha legalizzato l'uso della cannabis, affermandosi come primo mercato al mondo per commercializzazione della stessa. Non solo: che sia visto con ironia o meno, tra i regali più costosi e ambiti della Swag Bag 2019 ci sono vari trattamenti di bellezza che includono anche il botox così tanto amato e ripudiato dalle star.

Al di là di ogni amara (e anche un po' invidiosa) considerazione sul fatto che regali tanto costosi vengano recapitati a gente che spesso con un solo film guadagna più di quanto molti di noi possono sognare nel corso di una vita, vediamo cosa contiene la Gift Bag degli Oscar 2019:

Trattamenti beauty

un rossetto rosa limited edition di Blush Whimsy al profumo di fragola, confezionato da persone con disabilità

prodotti per la cura della pelle con CBD, vitamina C e acido ialuronico di CBDRxSupreme

30.000 dollari di trattamenti (inclusi filler, Botox e peeling chimici) Dr Konstantin Vasyukevich

un set per l'igiene orale di cloSYS

idratante e olio per il viso alla cannabis di High Beauty

kit anti-age per la cura della pelle di Instytutum

asciugacapelli con motore in rame di It's a 10 Haircare

prodotti per la salute dentale di Knotty Floss

kit make-up da viaggio di Kusshi

collezione di ciglia finte di lusso di Le Celine

maschera antiossidante per viso e gli occhi di MZ Skin

trattamento da bagno a base di canapa, crema e trattamento per il viso di Nannette de Gaspe

prodotti bio per la cura dei capelli

fondotinta ossigenante di Oxygenetix

lozione per inibire ed eliminare i peli superflui da Salix Care

una fragranza personalizzata e un invito a visitare una delle profumerie a New York di Scenterprises

Abbigliamento

T-shirt in cotone biologico di AP4Good

T-shirt e felpe made in USA di Happiest Tee

tote bag e t-shirt "Love Is Stronger" di Than Hate

accessori di Milliana, azienda che impiega donne rifugiate dell'organizzazione World Relief Spokane

un braccialetto della speranza afghano del Programma di assistenza per i sopravvissuti a tragedie umanitarie

papillon personalizzati per uomo e donna di Zuzu Kim

Viaggi

una spedizione internazionale per 2 persone in Islanda, Galapagos, Amazzonia o Costa Rica e Panama del valore di 20.000 dollari di spesa

una vacanza in ville di lusso a Halkidiki, Grecia

un invito a Flora Farms a Los Cabos, in Messico

Cibo e bevande

Cena a bordo piscina preparata da uno chef famoso in uno dei loro luxury point

Alimenti, concentrati e infusi alla cannabis di Premium CODA

Jarritos, una famosa soda messicana

una bottiglia di Assenzio bianco di Pontarlier, Francia

manufatti artigianali al cacao

cioccolato senza glutine, senza latte e naturalmente zuccherato di Good Girl Chocolate

barrette energetiche salate di Optimum Nutrition

confezione regalo Pretzels Posh

sciroppo d'acero biologico e set da regalo gourmet di Rouge Maple

una bottiglia completamente naturale, gluten-free, con zucchero biologico di Southern Wicked Lemonade Moonshine

Benessere

una sessione di terapia anti-fobie

una settimana per 2 persone in un lussuoso centro benessere

un ritiro di benessere a Malibu, in California, con meditazione mattutina, sessioni di yoga, servizi termali, pasti gourmet e cerimonia di purificazione con uno sciamano

un abbonamento annuale a MOTA Los Angeles, un club cannabis-friendly

10 sessioni di allenamento con un noto celebrity personal trainer

Tru Niagen, una formula "unica" di vitamina B3

Dulcis in fundo la categoria "Altro"

ritratto personalizzato in vetro colorato realizzato dall'artista John Thoman

uno scopino per il WC di Mister Poop

una spy-pen della PETA con una fotocamera per permettere alle celebrità di segnalare all'associazione abusi sugli animali

un'opera d'arte originale di Reian Williams

un guinzaglio di sicurezza per cani

una candela per il relax

il beauty book di cui tutti i proventi saranno devoluti a organizzazioni oncologiche

un abbonamento a una rivista lifestyle di WSJ