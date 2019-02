Oscar 2019: la reunion di Fusi di testa per Bohemian Rhapsody

Marica Lancellotti

Dopo 25 anni dal film che ha lanciato le loro carriere, Mike Myers e Dana Carvey hanno incrociato ancora le loro strade in occasione degli Oscar 2019 dove, per presentare Bohemian Rhapsody, hanno dato vita a una reunion di Fuori di testa.

Il perché è presto detto, e anzi le ragioni sono molteplici ma basteranno due semplici battute: "Ora ci spariamo una striscia di Bohemian Rhapsody, amici miei" esclama Wayne (Mike Myers), e Garth (Dana Carvey) gli risponde con "Dolce sinfonia". Chiunque si sia mai imbattuto nel film diretto da Penelope Spheeris ricorderà bene la scena più famosa in cui i due protagonisti, in macchina con altri 3 amici, ascoltano e fingono di cantare il brano dei Queen che ha dato il titolo al film 4 volte premio Oscar. Ed è proprio così che ABC ha deciso di introdurre la presentazione, con i primi secondi di quella ormai celebre sequenza:

Leggi anche: Oscar 2019: l'elenco completo dei vincitori

Accompagnata naturalmente dalla presenza sul palco di Mike Myers (che in Bohemian Rhapsody ha interpretato l'impresario Ray Foster) e Dana Carvey, che hanno cercato, pur con molti anni in più sulle spalle e senza buffe parrucche, di far rivivere per qualche istante quei due folli personaggi. Tra le risate dei presenti e il momento amarcord di Adam Lambert, che aveva aperto la cerimonia di premiazione esibendosi con i Queen sulle note di alcuni immortali successi. Il cantante ha infatti raccontato che, a 10 anni, è entrato in contatto per la prima volta con la voce di Freddie Mercury proprio grazie alla scena di Fusi di testa. Fu poi suo padre a spiegargli che quella canzone non era nata con il film e a iniziarlo ai successi dei Queen.