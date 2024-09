Orphan Black: Echoes, la serie viene cancellata dopo una stagione

Orphan Black: Echoes è stata cancellatta. La serie è andata in onda per la prima e unica stagione a partire da giugno negli Stati Uniti. Il finale di stagione, che ora funge da finale della serie, è andato in onda il 25 agosto. La serie è stata trasmessa su AMC, BBC America e sullo streamer AMC+.

Krysten Ritter è la protagonista di Echoes, seguito della serie di successo di BBC America Orphan Black. Il cast comprende anche Keeley Hawes, Amanda Fix, Avan Jogia, Rya Kihlstedt e James Hiroyuki Liao.

Orphan Black: la showrunner di Echoes spiega l'assenza di Tatiana Maslany dallo spin-off

Di cosa parla Orphan Black: Echoes?

Nella descrizione ufficiale della serie si legge che "segue un gruppo di donne le cui storie si intrecciano nelle rispettive vite e intraprendono un viaggio emozionante, svelando il mistero della loro identità e scoprendo una storia straziante di amore e tradimento. Ritter interpreta Lucy, una donna con una storia d'origine inimmaginabile, che cerca di trovare il suo posto nel mondo".

Anna Fishko ha sviluppato la serie e ha svolto il ruolo di showrunner e produttore esecutivo. John Fawcett, il co-creatore dello show originale, è stato produttore esecutivo e regista. David Fortier e Ivan Schneeberg, produttori esecutivi di Boat Rocker della serie originale, hanno anche prodotto Orphan Black: Echoes insieme a Nick Nantell di Boat Rocker, oltre a Katie O'Connell Marsh e Kerry Appleyard. Boat Rocker gestisce il franchise globale di Orphan Black, compresa la distribuzione di contenuti e prodotti di consumo.

Echoes non ha avuto lo stesso successo di Orphan Black: la nuova serie ha ottenuto solo il 60% di approvazione da parte della critica su Rotten Tomatoea. Orphan Black, interpretata da Tatiana Maslany, è durata cinque stagioni e la Maslany ha vinto un Emmy Award e ha ricevuto una nomination ai Golden Globe per la sua interpretazione.