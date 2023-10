Orphan Black: Echoes, Krysten Ritter è terrorizzata nell'inquietante teaser

A più di sei anni dal finale di Orphan Black, AMC ha pubblicato il primo teaser della serie spin-off Orphan Black: Echoes. Il video mostra una terrorizzata Krysten Ritter, nei panni della protagonista Lucy che, all'inizio, chiede a una donna: "Cosa c'è di sbagliato in me? Perché non so chi sono?". In seguito a dominare il trailer sono scene di inseguimenti, location futuristiche e numerose sequenze raccapriccianti.

Ambientata nello stesso universo dello show cult canadese Orphan Black (qui potete leggere la nostra recensione), la serie spin-off Orphan Black: Echoes sarà incentrata su un gruppo di donne che si scambiano le proprie vite, imbarcandosi in un entusiasmante viaggio nel tentativo di svelare il mistero della loro identità e scoprire una contorta storia fatta di amore e tradimento.

Secondo un comunicato stampa, la serie è descritta come "un'immersione profonda nell'esplorazione della manipolazione scientifica dell'esistenza umana". La serie ha come protagonista e produttrice esecutiva Krysten la Ritter, nota per gli show Jessica Jones e Breaking Bad. Ritter interpreta Lucy, una donna con una storia di origine inimmaginabile che non desidera altro che trovare il proprio posto nel mondo. Anna Fishko è creatrice, scrittrice, showrunner e produttrice esecutiva. Orphan Black: Echoes debutterà su AMC, AMC+ e BBC America nel 2024.