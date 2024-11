Orphan 3: la saga horror tornerà ufficialmente con il nuovo capitolo

Il terzo capitolo della serie horror di culto Orphan è stato ufficialmente confermato, con la star Isabelle Fuhrman - recentemente vista in Horizon di Kevin Costner - che tornerà a interpretare il ruolo di Esther e lo sceneggiatore di Orphan: First Kill, David Coggeshall, e il regista William Brent Bell che torneranno a bordo della saga.

Il lungometraggio - di cui al momento non si conoscono i dettagli della trama - è stato annunciato dalla casa di produzione Dark Castle Entertainment, mentre la Lionsgate lancerà il progetto all'American Film Market questa settimana.

"Dark Castle è entusiasta di annunciare un altro terrificante capitolo della saga di Orphan", ha dichiarato Norman Golightly, Co-CEO di Dark Castle Entertainment. "Con il successo passato dei primi due film e un'altra trama avvincente, siamo sicuri che 'Orphan 3' sarà un film imperdibile sia per gli attuali fan del franchise, sia per i nuovi fan".

Dark Castle produrrà il nuovo film con Alex Mace della Gnosis Films. David Leslie Johnson-McGoldrick sarà anche produttore esecutivo. Lionsgate si occuperà delle vendite internazionali.

Orphan 3: William Brent Bell sta sviluppando il sequel horror

Il franchise di Orphan ha incassato complessivamente 125 milioni di dollari in tutto il mondo. Il primo film, diventato un cult dopo la sua uscita nel 2009, seguiva un marito e una moglie che, dopo aver perso il loro bambino, adottano una bambina di nove anni che non è così innocente come afferma di essere. Il film, diretto da Jaume Collet-Serra e interpretato da Vera Farmiga, Peter Sarsgaard e un giovane Fuhrman, ha ottenuto 12,8 milioni di dollari in patria, ha chiuso con 41,5 milioni di dollari e si è avvicinato ai 78 milioni di dollari nel mondo.

Il secondo film, il prequel Orphan: First Kill, seguiva la Leena interpretata dalla Fuhrman mentre fuggiva da una struttura psichiatrica estone fingendo di essere la figlia scomparsa di una ricca famiglia. La sua nuova vita comporta problemi inaspettati, quando una madre deve proteggere la sua famiglia ad ogni costo. Il film è stato distribuito nel 2022 in day-and-date nelle sale e su Paramount+ e ha incassato oltre 45 milioni di dollari in tutto il mondo.