Oroscopo televisivo del weekend: cosa vedere il 22 e 23 marzo in base al tuo segno zodiacale

Il Sole entra in Ariete e accende la voglia di novità, ma tu dimentica lo zapping a vuoto: questo weekend decide l'oroscopo cosa guardare. Ecco la guida TV del 22 e 23 marzo segno per segno.

Le giornate si allungano, la primavera bussa alla porta e la voglia di relax si fa sentire. Quello di cui hai bisogno è un buon divano, una coperta leggera e qualcuno che ti dica: Hey, questo è il programma giusto per te. Quel "qualcuno" sono le stelle, che suggeriscono cosa guardare in TV in base al tuo segno zodiacale: film, talent show, partite o talk show? Scoprilo con l'oroscopo televisivo del weekend!

L'oroscopo del 22 e 23 marzo, canale per canale

Sui canali principali ci saranno due assolute novità come Ne vedremo delle belle (su Rai 1, condotto da Carlo Conti) e il serale di Amici 24. E poi film, moltissimi film, che spaziano dal dramma all'azione alla commedia romantica, fino alle magiche atmosfere di Animali fantastici. Come scegliere cosa guardare in un palinsesto televisivo, di sabato 22 e domenica 23 marzo, così affollatto? Il nostro speciale oroscopo è qui per venire in soccorso.

Ariete - Speed

Sandra Bullock in Speed con Keanu Reeves

Hai bisogno di adrenalina e ritmo serrato: Speed ti tiene incollato al divano come solo un autobus fuori controllo sa fare.

Speed è in onda sabato 22 marzo, canale 20 Mediaset, ore 21.05.

Toro - Don Camillo

Fernandel è Don Camillo

Certezze e valori semplici sono tutto ciò che vuoi. Con Don Camillo ritrovi il sapore di casa e un pizzico di nostalgia rassicurante.

Don Camillo è in onda sabato 22 marzo, Rete 4, ore 21.25

Gemelli - Le Iene

Curioso e multitasking, ti esalti con il mix di satira e inchieste di Le Iene. Commenti in tempo reale obbligatori.

La nuova puntata de Le Iene è in onda domenica 23 marzo, Italia 1, ore 21.20

Cancro - Animali Fantastici e dove trovarli

Animali fantastici e dove trovarli: Eddie Redmayne e Katherine Waterston insieme in un momento del film

Sei un sognatore e un tenerone: ti perderai tra gli Animali Fantastici e una dolcezza wizard style. Una carezza per il cuore.

Sabato 22 marzo, Sky Cinema Family, ore 21.00

Leone - il serale di Amici 24

Show, luci, applausi: sei nato per il palco, anche se è quello degli altri. Amici 24 Serale è la tua serata perfetta.

La prima puntata è in onda sabato 22 marzo, Canale 5, ore 21.20

Vergine - Presunto Innocente

Presunto Innocente: Harrison Ford e Brian Dennehy in una foto

Ami i dettagli e i misteri ben congegnati: con il legal thriller Presunto Innocente metti alla prova il tuo fiuto investigativo.

Presunto innocente è in onda sabato 22 marzo, Iris, ore 21.13

Bilancia - Rocketman

Rocketman

Musica, colori ed emozioni in equilibrio perfetto: Rocketman parla al tuo lato più artistico e romantico.

Rocketman è in onda domenica 23 marzo, Iris, ore 21.13

Scorpione - Vajont - La diga del disonore

Profondo e impegnato, vuoi sapere sempre la verità. Il film sulla tragedia del Vajont ti scuote e ti coinvolge come solo la realtà sa fare.

Vajont - La diga del disonore è in onda domenica 23 marzo, La7, ore 21.15

Sagittario - Madagascar

Una scena del cartoon Madagascar

Hai bisogno di evadere e ridere: Madagascar è la tua giungla di libertà e spasso formato cartoon.

Madagascar è in onda sabato 22 marzo, Italia 1, ore 21.20

Capricorno - Presa Diretta

Serio e concreto, scegli l'attualità per riflettere sul mondo. Presa Diretta è il tuo appuntamento con la realtà.

La nuova puntata di Presa Diretta è in onda domenica 23 marzo, Rai 3, ore 21.20

Acquario - Che tempo che fa

Che Tempo Che Fa

Con tante idee in testa, trovi stimoli e ispirazioni tra ospiti originali e dialoghi brillanti. Bonus: c'è Lucio Corsi.

La nuova puntata di Che tempo che fa va in onda domenica 23 marzo, NOVE, dalle ore 19:30

Pesci - Germania vs Italia

Sorpreso? E perché mai. Empatico e passionale, tifi col cuore. La Nazionale italiana di calcio in campo è il tuo rito emozionale del weekend.

Il match Germania - Italia è in onda domenica 23 marzo, Rai 1, ore 20.30