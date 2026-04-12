Amici 25 Caterina, prime parole dopo eliminazione: “Ecco cosa mi mancherà”

Ieri sera, 11 aprile, è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Al termine della serata, una sola allieva ha dovuto abbandonare definitivamente la scuola: si tratta della cantante Caterina Lumina, membro della squadra di Rudy Zerbi. La giovane artista era finita in nomination dopo la seconda manche e, questa volta, non è riuscita a salvarsi.

Il ballottaggio finale: chi ha rischiato l'eliminazione

Caterina è stata la settima allieva ad abbandonare la scuola. Il ballottaggio finale ha coinvolto tre concorrenti: due ballerini, Alex e Alessio, e la cantante del team Zerbi. Ecco cosa è successo nel corso della puntata:

nella prima manche si è svolto un confronto diretto tra il cantante Gard e il ballerino Alessio, con quest'ultimo (allievo di Emanuel Lo) finito a rischio eliminazione

si è svolto un confronto diretto tra il cantante e il ballerino Alessio, con quest'ultimo (allievo di Emanuel Lo) finito a rischio eliminazione nella seconda manche è stata Caterina a perdere la sfida contro Emiliano ed Elena .

è stata Caterina a perdere la sfida contro . nella terza manche è stato il ballerino Alex a finire al ballottaggio, dopo il confronto con Lorenzo, cantante della squadra di Lorella Cuccarini.

I tre allievi finiti al ballottaggio sono poi rientrati in casetta per ascoltare il verdetto finale dalla voce di Maria De Filippi: dopo essersi salvata nelle puntate precedenti, questa volta Caterina ha dovuto lasciare la scuola, salutando tra emozione e abbracci i suoi compagni di avventura.

Alessio, Caterina e Alex

Le prime parole di Caterina dopo l'eliminazione

Subito dopo l'uscita, ai microfoni di Witty TV, Caterina ha raccontato a caldo le sue sensazioni: "Sono molto felice comunque. Porterò con me un bellissimo ricordo e tanti insegnamenti. Ho imparato tantissimo: questa è davvero una scuola di vita, oltre che di musica. Dovessi scegliere una frase direi: dobbiamo rimanere sempre noi stessi, fedeli a quello che siamo e a ciò in cui crediamo."

La cantante ha poi aggiunto: "Mi mancheranno tanti momenti, ma non dimenticherò mai il giorno in cui sono entrata. È stata un'esperienza arrivata in modo inaspettato, un grande regalo. Non avevo aspettative ed è stato tutto meraviglioso."

Il futuro dopo Amici: "Voglio scrivere e cantare"

Guardando avanti, Caterina ha già le idee chiare: "Mi vedo a scrivere tante nuove canzoni, portarle al pubblico e cantarle insieme a loro. Adesso torno a casa, a Minorca, e poi vedremo cosa mi aspetta." Un momento particolarmente toccante è stato quello legato al biglietto che si era scritta prima dell'inizio del serale

"Brava Cate, per una volta sei fiera di te stessa. Ha dato tutto e hai portato te stessa in ogni esibizione. Fuori ti aspetta un mondo di musica e possibilità." Parole che, come ha ammesso lei stessa, non ricordava più, ma di cui aveva profondamente bisogno in quel momento.