Paolo Fox criticato per l'oroscopo 2020: "Per molti è stato comunque un anno positivo"

Durante la puntata di Domenica In, Paolo Fox è stato criticato duramente per aver "sbagliato" le previsioni dell'oroscopo 2020. Ma l'astrologo ha cercato di difendersi: "per alcuni è stato un anno positivo, ma come dico sempre, l'astrologo non è un mago".

Per l'oroscopo dell'anno scorso, l'astrologo aveva detto che il 2020 sarebbe stato un anno vantaggioso per i viaggi e per gli spostamenti, un anno ricco di buone notizie per molti segni zodiacali. Come sappiamo tutti bene, il Covid ha ribaltato queste previsioni, così Paolo Fox è stato atteso alla soglia del 2021 per sentire cosa avrebbe previsto per quest'anno.

Ci sono stati diversi momenti di battute tra l'astrologo e la presentatrice del programma, Mara Venier. Paolo Fox ha cercato di spiegare il suo punto di vista, nel momento in cui la conduttrice ha scherzosamente fatto notare che in base a quello che l'astrologo dice quest'anno, si giocherebbe quarant'anni di carriera:

"Sono il primo a dire che l'oroscopo offre indicazioni e che voi dovete sempre verificare" - ha sostenuto Fox - "Però, attenzione, perché avevo detto che sarebbe stato un anno molto bello per la Vergine e nonostante la pandemia, per molti della Vergine il 2020 è stato un anno significativo. Penso a diversi personaggi del mondo dello spettacolo, per esempio Alberto Matano, della Vergine appunto, che sta conducendo da solo La Vita in diretta...".

"Beh, ma penso a un ristoratore, sempre della Vergine, che a lui certo non è andata bene" , ha replicato Mara. L'astrologo ha continuato a sostenere la sua posizione, parlando allora dei vantaggi economici preannunciati per la Vergine nel 2020, ma Mara ha ribadito: "Per chi vende mascherine certamente è stato un anno proficuo...".

Paolo Fox è diventato a quel un bersaglio di tutti gli ospiti che l'hanno ascoltato durante l'episodio di Domenica In. Guillermo Mariotto, in collegamento video, gli ha chiesto: "Ma quando non ci prendi ti vergogni un po'?" e l'astrologo ha risposto: "Sono il primo a dire che non è verità assoluta l'astrologia, però se la gente mi dà ancora fiducia...". Alla fine, quasi in lacrime, l'astrologo ha sbottato: "Il Covid non fa parte delle previsioni degli astrologi, dovete chiedere ai virologi! Finiamo sempre in -ologi, ma non siamo la stessa cosa. Quelle previsioni dovete chiederle a loro!"

Dai social arriva però chi lo sostiene: "Il Covid non è colpa di Paolo Fox, non esageriamo", con tanto di hashtag: Salviamo Paolo Fox.