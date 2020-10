Ornella Muti, la sua verità sulla storia con Adriano Celentano: "Claudia Mori stava con..."

Quando Ornella Muti e Adrano Celentano hanno avuto una relazione il cantante era separato da Claudia Mori e quest'ultima "stava da qualcun altro". Spinta da sua figlia Naike Rivelli, l'attrice, ospite di Ogni Mattina, ha rivelato il motivo per cui il Molleggiato si è buttato tra le sue braccia.

Naike Rivelli non ha mai digerito il modo in cui Adriano Celentano, dopo tantissimi anni, ha rivelato la relazione clandestina avuta con sua madre. In uno dei numerosi post su Instagram dedicati all'argomento Naike aveva scritto: "Un uomo che fa una cosa del genere dopo tutti questi anni lo trovo di cattivissimo gusto. Io mi ricordo quel periodo perché avevo 5 o 6 anni. Celentano veniva a casa di mia madre, a Chiasso, a fare il grande simpaticone". Oggi Ornella Muti è stata ospite di Ogni Mattina, il programma in onda su TV8 condotto da Adriana Volpe. Mentre l'attrice chiacchierava con i conduttori è arrivata la figlia Naike a rubarle la scena e porle qualche domanda scomoda sull'"affare Celentano".

Naike ha raccontato che la madre in quel periodo era in crisi con Andrea Facchinetti, che avrebbe sposato l'anno dopo. Subito dopo è arrivato il botta e risposta tra madre e figlia. L'influencer ha chiesto: "Perché Adriano Celentano secondo te si sentiva così solo?" e Ornella ha dato una risposta che ha lasciato di stucco i due conduttori della trasmissione: "Perché lei stava da qualcun altro, o almeno così dicevano". Quindi, secondo questa ricostruzione, Claudia Mori aveva abbandonato il marito, tanto che la figlia dice: "E' successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici".

Ornella Muti ci tiene a ribadire che in quel periodo era crisi con il futuro marito: "ci tengo a dirlo perché non voglio passasse per un... visto che è stato un uomo molto importante nella mia vita". Naike precisa che sua madre non ne avrebbe mai parlato: "Entrambi avrebbero dovuto portare questo segreto nella tomba. Da quello che ricordo io, a un certo punto a me è stato detto che non era la cosa giusta e mamma se n'è andata a gambe levate. Per sapere come è andata forse dovreste chiedere ai Mori e ai Celentano che ne hanno parlato molto e forse aprono le loro porte e vi raccontano tutto aggiungendo Non hai avuto conferma adesso, la conferma è arrivata da parte del signor Celentano e la signora Claudia Mori perché mamma non avrebbe mai aperto bocca... Noi stiamo solo mettendo i puntini sulle i".

Adriano Celentano e Ornella Muti si sono incontrati sul set del film Il bisbetico domato, il film di Castellano e Pipolo del 1980, ma sembra che solo l'anno dopo, durante le riprese di Innamorato pazzo, sia scoccata la scintilla. La storia d'amore tra Adriano Celentano e Ornella Muti fu rivelata dal cantante ai giornalisti durante un processo, come riportò La Stampa: "Fra me e Claudia c'è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita" precisando: "la crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia".