Ornella Muti: il regista di Anora Sean Baker curerà le edizioni dei suoi film

A 70 anni Ornella Muti è bellissima e raggiante. E ne ha motivo. Il regista di Anora Sean Baker ha deciso di curare un cofanetto che raccoglie cinque tra i film più belli dell'attrice, restaurati e rimasterizzati in Blu-ray.

A dare l'annuncio su Instagram è la figlia di Muti, Naike Rivelli, che scrive: "La nostra incredibile amicizia con Sean Baker nasce quest'anno, grazie alla nostra cara amica Vera Gemma che ci ha messo in contatto. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere una persona magnifica, geniale ma umile. Insieme abbiamo collaborato su un progetto voluto da Sean che è un ammiratore di mia madre Ornella Muti da quando è piccolo. Ci ha cercato per chiedere se poteva intervistarla per il restauro di un cofanetto dei suoi film più belli che hanno fatto la storia nel cinema e che lui voleva far distribuire".

Entusiasta dell'incontro, Naike Rivelli aggiunge: "I grandi artisti sono persone semplici e molto concrete. Persone vere. Quelli che la notte degli Oscar si portano 5 Oscar a casa ma quando gli scrivi 'congratulations' trovano il tempo di risponderti "thank you so much". Evviva i Sean Baker di questo mondo. Bello che ci siano ancora persone con talenti eccezionali che non se la tirano e non si comportano da megalomani".

Un regista "innamorato" di Ornella Muti

Come svela Ansa, Sean Baker non ha mai fatto mistero della sua passione per Ornella Muti, arrivando a dichiarare al London Film Festival: "Molti hanno trovato dei punti in comune tra Anora e Pretty Woman, o addirittura Cenerentola, ma è con le lolite interpretate da Ornella Muti all'inizio della sua carriera che sento d'avere una maggiore affinità cinematografica".

Agli Oscar 2025 Sean Baker ha battuto un record notevole diventando la prima persona della storia a vincere quattro Oscar per un solo film: sceneggiatura originale, il montaggio, la regia e il miglior film. La protagonista di Anora, Mikey Madison, ha inoltre conquistato l'Oscar come miglior attrice protagonista.