Ornella Muti condannata: si finse malata ma era con Putin e Kevin Costner a cena

Ornella Muti condannata dalla Cassazione per tentata truffa aggravata e falso: l'attrice si diede malata per annullare uno spettacolo teatrale ma andò ad una cena di gala con Vladimir Putin e Kevin Costner.

Tradita dalle foto. La condanna di Ornella Muti a 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso è stata confermata oggi dalla Cassazione. Un verdetto che conferma la decisione presa dalla Corte di Appello di Trieste tre anni fa.

I fatti risalgono al dicembre 2010, quando Ornella Muti annulla uno spettacolo in cartellone al Teatro Verdi di Pordenone presentando un certificato medico per laringo tracheite acuta con febbre, tosse e raucedine e la prescrizione di cinque giorni di riposo e il divieto di far uso della voce. Insomma, a giudicare dal certificato Ornella era fuori gioco, ma la sera stessa partecipò ad una cena di gala in Russia, a San Pietroburgo. Le foto della serata, inequivocabili, mostrano l'attrice seduta ad un tavolo in compagnia di Vladimir Putin e con il divo Kevin Costner.

Nello specifico, il Teatro Verdi di Pordenone si era visto costretto a cancellare tre date (dal 10 al 12 dicembre 2010) dello spettacolo teatrale L'Ebreo, ambientato nel Ghetto di Roma, nell'immediato Dopoguerra. Nella piece Ornella Muti recitava accanto a Duccio Camerini e Mimmo Mancini.