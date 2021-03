Orlando Bloom diventa virale per un'intervista involontariamente esilarante

I fan scatenato sui social dopo che un'intervista involontariamente esilarante in cui Orlando Bloom descrive in dettaglio il suo stile di vita è stata pubblicata divenendo rapidamente virale.

Orlando Bloom è diventato virale per la ragione sbagliata. Il nome dell'attore è diventato trending topic su Twitter ieri dopo che un quotidiano inglese ha pubblicato una sua intervista involontariamente esilarante che ha scatenato le prese in giro dei social media.

Romans: una scena del film con Orlando Bloom

In un'intervista pubblicata sul Sunday Times, Orlando Bloom ha descritto in dettaglio una sua giornata tipo descrivendo la sua dieta, il suo stile di vita salutare, la vita con la partner Katy Perry e la figlia Daisy, come ha ricominciato a giocare coi Lego, alludendo infine alle nuove produzioni che lo vedranno impegnato.

Come specifica l'Hollywood Reporter, Bloom ha spiegato che, dopo aver trascorso del tempo con la piccola Daisy, comincia la giornata con 20 minuti di mantra buddista prima di leggere un po' di libro sul Buddismo e comunicarlo ai fan nelle sue Instagram Stories. L'attore ha poi rivelato che cerca di evitare di guardare il suo telefono perché "non vuole essere risucchiato nel buco nero dei social media."

Orlando Bloom ha fatto sup nudo "per adattarsi agli italiani"

La star di Carnival Row ha poi illustrato il suo regime alimentare unico: "Mi piace guadagnarmi la colazione, quindi prendo solo delle polveri verdi che mescolo con olio di ottano cerebrale, una polvere di collagene per capelli e unghie e un po' di proteine. È tutto molto LA. Poi esco a camminare mentre ascolto i Nirvana o gli Stone Temple Pilots. Alle 9 a.m., per colazione, di solito mangio il porridge, un po' di latte di nocciola, cannella, pasta di vaniglia, nocciole, bacche di goji, una polvere proteica vegana e una tazza di tè. Al 90% seguo una dieta vegana, mangerò carne rossa una volta al mese. A volte guardo una mucca e penso che sia la più bella cosa mai vista".

Parlando del lavoro, Bloom ha descritto il lavoro con la sua compagnia di produzione e l'accordo esclusivo stretto con Amazon Studios svelando di "passare un sacco di tempo a sognare ruoli per me, per le minoranze e per le donne. Sto cercando di dar voce a tutti".

L'ironia dei social non si è fatta attendere.