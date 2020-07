Orlando Bloom ha fatto sup nudo "per adattarsi agli italiani"

L'attore Orlando Bloom è stato immortalato nel 2016 in alcuni scatti particolari in cui lo si vede praticare sup completamente nudo.

Pirata dei Caraibi fino in fondo: la star Orlando Bloom ha dato spettacolo, quando è stato avvistato nel 2016 fare sup completamente nudo, in compagnia della sua compagna, Katy Perry, per adattarsi ai costumi italiani.

When you blackbar #orlandobloomnaked but forget there is a shadow... pic.twitter.com/4q4KPxk2sg — Anthony Dominic (@alloveranthony) August 4, 2016

Si chiama Sup, ovvero "Stand up paddle", la pratica sportiva in cui si sta in piedi su una tavola da surf (in inglese paddleboard) e si utilizza una pagaia apposita per muoversi. Secondo quanto ha recentemente rivelato Katy Perry, la compagna di Orlando Bloom, l'attore sarebbe andato nudo sulla sulla tavola da surf "per adattarsi agli italiani del posto."

Nel 2016 le foto di Bloom completamente nudo, hanno fatto impazzire il web: la storia sarebbe che l'attore si sarebbe spogliato in spiaggia, optando per un sup completamente nudo e adattandosi così alle usanze locali. Sulla tavola da surf insieme a lui, si vede Katy Perry (lei vestita in bikini però).

"Onestamente ci siamo divertiti" - ha commentato Katy Perry - "Eravamo in Europa, sappiamo che lì si usa così e infatti ovunque guardassimo, vedevamo tutti completamente nudi vicino a noi. Era l'Italia per di più. Penso proprio che Orlando volesse adattarsi alla gente del posto."

Perry, che è attualmente incinta del suo primo figlio con Orlando, ha scherzato sul perché anche lei non si sia spogliata:

"Orlando ha cercato di convincermi in tutti i modi a spogliarmi" ha svelato ridendo la cantante pop "ma non mi andava. Voglio dire, da una parte mi sentivo un po' come Jim Carrey in The Truman Show, un po' un pesce fuor d'acqua, ho pensato che forse ci sarebbe stata una possibilità. Ma direi che sono quella più pragmatica nella coppia!"