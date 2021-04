Orlando Bloom, il suo sosia è un artista nato nell'800

I fan di Orlando Boom hanno scoperto che l'attore ha un sosia, si tratta di Nicolae Grigorescu: un artista rumeno nato nel 1800. Non è raro che le celebrità abbiano dei così detti doppelgänger, termine tedesco per 'doppio'; molte persone credono che ognuno di noi abbia un gemello da qualche parte nel mondo e che, semplicemente, è molto più facile scoprirlo se sei famoso come Orlando.

La superstar di Hollywood e Grigorescu hanno capelli sorprendentemente simili, incluso il colore, la consistenza e persino lo stile. Hanno in comune anche la stessa forma del viso, bocca e occhi. D'altra parte, il naso, il mento e le sopracciglia sono leggermente diversi, ma non abbastanza per distinguerli facilmente.

Nicolae è stato il fondatore della pittura moderna in Romania, fu attivo tra la metà e la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Secondo MutualArt "il lavoro di Grigorescu è stato offerto all'asta più volte, con prezzi che variano da 643 dollari a 390.955 dollari, a seconda delle dimensioni dell'opera d'arte.".

Oltre a Orlando Bloom, ci sono anche molte altre celebrità che hanno un sosia, molti, ad esempio, confondono spesso Lucy Hale per la cantante Selena Gomez. Altri straordinari accostamenti difficili da ignorare sono Jennifer Lawrence e Bella Hadid, Nina Dobrev e Victoria Justice, e Millie Bobbie Brown e Natalie Portman.