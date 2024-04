Kathy Perry al Coachella con la maglia di Legolas (e chiama Orlando Bloom su FaceTime per mostrargliela)

L'amore di Katy Perry per il fidanzato Orlando Bloom non conosce confini. La popstar è arrivata al punto di presentarsi al Coachella con indosso una maxi maglietta con la stampa della faccia di Legolas, l'elfo biondo interpretato da Bloom della saga de Il signore degli anelli.

Katy Perry ha indossato la maglietta come minivestito, accompagnata da anfibi neri e borsa a tracolla, anch'essa nera. La giudice di American Idol ha condiviso il look in un post su Instagram commentando il suo fine settimana al festival musicale.

"Vado al Coachella da prima che nasceste", ha scritto nel post pubblicato mercoledì 17 aprile.

Orlando Bloom sulla sua relazione con Katy Perry: "Non è facile stare con lei"

La cantante di Firework ha anche condiviso la reazione di Orlando Bloom alla maglietta. Nelle storie di Instagram ha pubblicato uno screenshot di una videochiamata con il suo fidanzato in cui mostra il suo completo. L'attore, 47 anni, appare deliziato dall'omaggio al suo amato personaggio.

Orlando Bloom ha interpretato Legolas, un elfo della stirpe dei Sindar che si unisce alla Compagnia dell'Anello durante la Guerra dell'Anello, alla fine della Terza Era ed è una delle star della trilogia cinematografica di Peter Jackson. Il franchise, basato sui libri di J.R.R. Tolkien, è stato lanciato dal 2001 al 2003.