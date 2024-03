Orlando Bloom sulla vita in famiglia:'Per me è connessione'

In un'intervista al magazine People, Orlando Bloom ha parlato della sua vita familiare con Katy Perry, la figlia Daisy (3 anni) e il figlio Flynn (13 anni), che l'attore ha avuto con l'ex moglie Miranda Kerr.

Orlando Bloom in una scena di Troy

"I momenti in famiglia per me significano condividere un pasto insieme. Sedersi a tavola. Uscire a fare una passeggiata o fare nuove esperienze. Sono i giochi, giocare insieme. È connessione. È tenersi per mano e abbracciarsi. E dire alle persone che le ami molto" ha spiegato Bloom.

Lontano dai riflettori

Solitamente i figli della coppia rimangono lontani dai riflettori, anche se Daisy ha partecipato ad una serata con la madre a Las Vegas la scorsa settimana. Katy Perry durante lo show si è rivolta proprio alla figlia, esprimendole gratitudine e affetto:"Daisy! Ti amo così tanto... Sei la mia migliore amica, sono così contenta che tu sia qui".

Orlando Bloom ha partecipato nel 2023 al film Gran Turismo - La storia di un sogno impossibiledi Neill Blomkamp, adattamento di un classico dei videogiochi come Gran Turismo, al fianco di David Harbour, Djimon Hounsou e l'ex Spice Geri Halliwell, e Red Right Hand, insieme a Andie MacDowell.