Orlando Bloom racconta la scena a tre con Rooney e Kate Mara: "Un momento molto sincero"

L'attore ha parlato della particolare sequenza di sesso condivisa con le sorelle Rooney e Kate Mara nel nuovo film di Werner Herzog, presentato al Festival di San Sebastián.

Orlando Bloom si è trovato al centro di una situazione decisamente fuori dall'ordinario sul set di Bucking Fastard. Nel nuovo film scritto e diretto da Werner Herzog, l'attore interpreta infatti un uomo coinvolto in una relazione sessuale con due sorelle, Jean e Joan Holbrooke, interpretate da Kate e Rooney Mara. E proprio la scena più intima del film è stata uno degli argomenti affrontati dall'attore durante la presentazione della pellicola al Festival di San Sebastián.

Werner Herzog: "Non potevo dirgli come comportarsi"

Bloom ha raccontato l'esperienza cercando di mettere da parte l'aspetto provocatorio della situazione per concentrarsi sulla natura dei personaggi. "C'è una tale semplicità nei personaggi e nei loro desideri carnali, ma anche un'innocenza nelle sorelle", ha spiegato l'attore, secondo quanto riportato da Variety.

Orlando Bloom sul set

Il suo personaggio, Gareth Mulroney, non è infatti un seduttore calcolatore né un uomo particolarmente sofisticato. È una persona comune che si ritrova rapidamente coinvolta in una situazione molto più complicata di quanto avesse immaginato. "Il mio personaggio, il Bucking Fastard, è sensibile anche lui. E in qualche modo si ritrova molto presto fuori dalla sua profondità", ha raccontato Bloom. "È stato un momento molto sincero quello che si è creato".

A lasciare a Orlando Bloom una certa libertà nella gestione della scena è stato lo stesso Werner Herzog. Il regista ha spiegato di non aver voluto stabilire a tavolino come il protagonista dovesse reagire trovandosi a letto con le due sorelle. "Nella scena d'amore ho detto a Orlando: sei a letto e hai due donne tra le braccia. Come affronti la situazione, non posso darti istruzioni", ha raccontato Herzog durante l'incontro a San Sebastián.

Per il regista, proprio questa libertà avrebbe contribuito a rendere la sequenza particolarmente riuscita. "È bellissimo perché ha fascino e profondità", ha aggiunto. La scena, quindi, non viene presentata dai suoi autori soltanto come un elemento provocatorio, ma come una situazione attraverso cui definire i personaggi e il loro modo di rapportarsi l'uno all'altro.

Di cosa parla Bucking Fastard

Nel film Orlando Bloom interpreta Gareth Mulroney, un uomo qualunque del quartiere che inizia una relazione sessuale con Jean e Joan Holbrooke, due sorelle legatissime tra loro, interpretate da Kate e Rooney Mara. Il rapporto, almeno inizialmente, sembra essere vissuto con leggerezza da Gareth. La situazione cambia però quando l'uomo decide di interrompere la relazione, si innamora di un'altra donna e la sposa. Le due sorelle non prendono bene la separazione e iniziano a danneggiare la proprietà di Gareth. La vicenda finisce così in tribunale, trasformando quella che sembrava una relazione fuori dagli schemi in una storia molto più surreale e imprevedibile.

Uno scatto con Orlando Bloom

Bloom ha sottolineato proprio la scelta di Herzog di non offrire una lettura semplice dei suoi protagonisti. "Quello che amo di Bucking Fastard è che si rifiuta di giudicare i suoi personaggi e di offrire risposte facili. È qualcosa su cui Werner si è concentrato molto", ha spiegato.

L'attore ha inoltre raccontato di essersi trovato particolarmente bene a lavorare con le due attrici. "È stato meraviglioso lavorare con Kate e Rooney. Le ammiro entrambe da molto tempo. Ci siamo divertiti tantissimo a Dublino", ha detto.

Bloom aveva già raccontato qualche settimana fa la sua esperienza sul set di Bucking Fastard, durante un incontro con Entertainment Weekly al Toronto International Film Festival. Parlando di Gareth, l'attore aveva descritto il personaggio come un uomo estremamente semplice, quasi inconsapevole della situazione nella quale sta entrando. "È un tipo molto semplice, credo che si ritrovi semplicemente dentro questo bellissimo ménage à trois", aveva spiegato Bloom. "L'idea è quasi: okay, sì, è quello che stiamo facendo. E credo che si ritrovi fuori dalla sua profondità prima ancora di rendersene conto".

Il personaggio, secondo l'attore, mantiene infatti un atteggiamento molto diretto e poco sofisticato anche quando la situazione comincia a sfuggirgli di mano. "È un vero uomo da uomini, nel modo più semplice possibile", aveva aggiunto.

Una delle particolarità del film però è proprio il rapporto tra Jean e Joan. Le due sorelle non sono soltanto profondamente legate, ma comunicano tra loro in maniera quasi sincronizzata, arrivando a completare le frasi l'una dell'altra. Bloom ha raccontato di essere rimasto colpito proprio dal modo in cui Kate e Rooney Mara hanno costruito questa relazione sullo schermo. "È stato meraviglioso lavorare con loro due. Vederle muoversi, respirare e pensare come se stessero sognando insieme è stato qualcosa di davvero unico", ha raccontato. "Non credo che vedrete mai più un film come questo".

Bucking Fastard, al momento, non ha ancora una data di uscita nelle sale.