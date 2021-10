Orlando Bloom papà sexy mentre dipinge la stanza della figlia Daisy a torso nudo (VIDEO)

Orlando Bloom è un papà attento e molto sexy, come ha dimostrato la sua compagna Katy Perry filmandolo mentre dipingeva la stanza della figlia Daisy... a torso nudo.

Orlando Bloom ha dimostrato più volte di essere un bravo papà, già con il suo primogenito Flynn, e ora per la piccola Daisy, nata dall'unione con Katy Perry, ha deciso di rimboccarsi le maniche e dipingere la sua stanza, mostrando sempre il suo lato sexy a torso nudo.

Su Instagram, infatti, la star ha pubblicato un video, girato dalla compagna Katy Perry, in cui ha mostrato tutta la sua creatività nel dipingere delle grandi margherite nella stanza della figlia Daisy, su pareti di un allegro giallo. Quello che la maggior parte dei fan stanno notando, però, è come Orlando Bloom sia ancora innegabilmente sexy a torso nudo, mentre la compagna lo proclama "papà dell'anno".

Si vede che Orlando Bloom è davvero un padre premuroso, che ha pensato di rendere ancora più bella la stanza della sua Daisy, che in inglese significa "margherita", proprio come quelle che la star ha disegnato sul muro della sua stanza. Ma un grazie speciale i fan lo manderanno sempre a Katy Perry, che non manca mai di immortalare il compagno nelle sue vesti più sexy.

Orlando Bloom, il divo è nudo: le foto "naturalistiche" del suo lato B scaldano Instagram

L'attore dei Pirati dei Caraibi e la hitgirl Katy Perry, per chi non lo sapesse, hanno iniziato a frequentarsi a gennaio 2016. Dopo una breve pausa a febbraio 2017, i due sono tornati insieme e non si sono più lasciati.

Nel 2019, Orlando Bloom si è anche proposto alla cantante, con un anello da 5 milioni di dollari. Katy Perry, poi, ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio nel video musicale della sua canzone Never Worn White, a marzo 2020 e ad agosto è arrivata Daisy, frutto del loro amore.

Come anticipato, Orlando Bloom ha un altro figlio, Flynn, 10 anni, avuto con la sua ex moglie Miranda Kerr.