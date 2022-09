Orlando Bloom, un maestro di scherma: "Odio il modo in cui tiene in mano la spada nei Pirati dei Caraibi"

Orlando Bloom è stato pesantemente criticato da un maestro di scherma, durante un nuovo video pubblicato dalla rivista Insider, per il modo scorretto in cui tiene in mano la sua spada in una sequenza del primo film della saga di Pirati dei Caraibi. Nel video in questione, che conta già più di un milione di visualizzazioni, l'esperto fornisce una spiegazione esaustiva sul perché la sua sia una delle peggiori performance di sempre per quanto concerne le sua abilità con la lama.

Parlando della scena del primo incontro tra Will Turner e Capitan Jack Sparrow di Johnny Depp, presente ne La maledizione della prima luna, l'esperto spadaccino Dave Rawlings ha ammesso di non essere neanche in grado di guardare lo schermo per il modo in cui Bloom impugna la spada.

Sebbene abbia anche delle cose positive da dire sulla scena del combattimento, nel video di Insider il maestro di scherma spiega: "Odio profondamente il modo in cui tiene in mano la spada. La impugna in una maniera che mi sconvolge. Se vuoi girare leggermente la mano impugnando l'arma fallo pure... Ma a me sembra soltanto un modo orribile per farti cadere di mano la tua spada."

La tecnica di Orlando Bloom è sicuramente molto problematica per Dave Rawlings, ma ci sono altri elementi del combattimento in questione che l'esperto apprezza moltissimo, come ad esempio la distanza che i due protagonisti mantengono l'uno dall'altro: "Questa è generalmente un'ottima strategia."