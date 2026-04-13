Ruby Rose accusa Katy Perry di molestie sessuali, i portavoce della cantante replicano: "Tutto falso"

Ruby Rose ha accusato Katy Perry, con un post su Threads, di averla molestata sessualmente in un nightclub in Australia.

I portavoce della cantante sono immediatamente intervenuti sostenendo che sia tutto falso e che l'attrice, in precedenza, ha compiuto degli attacchi infondati simili in altre occasioni.

Le accuse di Ruby Rose

Rispondendo a un post del sito Complex Music sulla reazione di Katy Perry all'esibizione di Justin Bieber al Coachella, Ruby Rose ha scritto: "Katy Perry mi ha molestata sessualmente nel nightclub Spice Market a Melbourne. Chi cavolo se ne frega di quello che pensa".

L'attrice, rispondendo a chi le aveva offerto sostegno online, ha poi aggiunto: "Prima di aprirmi e parlare di qualcosa di incredibilmente crudo e traumatico, mi dico: 'Va bene, non hai bisogno che la gente ti creda, devi solo tirarlo fuori dal tuo povero corpo, prima che ti provochi un cancro'. Ma poi vedo questo post e le lacrime mi travolgono in modo positivo. Grazie".

L'attrice ha poi proseguito spiegando: "Ora ho 40 anni. Mi ci sono voluti quasi 2 decenni prima di dirlo pubblicamente. Anche se sono così grata nell'essere sopravvissuta abbastanza a lungo per trovare la mia voce, dimostra quanto impatto abbiano il trauma e la violenza sessuale. Grazie per avermi vista".

Ruby ha poi offerto la sua versione di quanto sarebbe accaduto con Katy Perry scrivendo: "Mi vide "riposare" in grembo alla mia migliore amica per evitarla e si chinò, si spostò le mutande di lato e mi strofinò la sua disgustosa vagina sulla faccia finché non spalancai gli occhi e vomitai a getto su di lei".

Una possibile causa in arrivo?

Rose ha quindi sostenuto che la cantante avesse detto che poteva farle avere un visto per entrare negli Stati Uniti, sottolineando che non ha intenzione di fare causa alla popstar, ma è pronta a difendersi in tribunale se Katy deciderà di procedere per vie legali.

Gli avvocati di Katy Perry, che in questi mesi sta vivendo la sua storia d'amore con Justin Trudeau, hanno quindi risposto dichiarando: "Le accuse diffuse sui social media da Ruby Rose contro Katy Perry non solo sono categoricamente false, ma sono anche pericolose e sconsiderate menzogne. La signora Rose ha una storia ben documentata di gravi accuse pubbliche sui social media contro diverse persone, affermazioni che sono state ripetutamente smentite dai diretti interessati".