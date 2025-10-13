Katy Perry bacia Justin Trudeau sullo yacht: le foto che fanno impazzire il web

La popstar e l'ex primo ministro canadese sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi, tra baci e abbracci, sull'imbarcazione dopo le rispettive separazioni.

Circolano sui magazine di tutto il mondo le foto nelle quali si vede Katy Perry baciare e abbracciare l'ex primo ministro canadese Justin Trudeau, a bordo di uno yacht.

La popstar e il politico non hanno confermato ufficialmente la relazione ma le foto pubblicate nel fine settimana sembrano confermare le voci degli ultimi giorni.

La nuova relazione tra Katy Perry e Justin Trudeau

Quella che è già stata ribattezzata dai media come 'Truderry' sembra davvero una relazione in corso. Le immagini dello yacht Caravelle, al largo della costa di Santa Barbara, in California, confermano le indiscrezioni.

Le immagini mostrano Perry e Trudeau in costume da bagno mentre si abbracciano e si baciano alla luce del sole, incuranti della presenza dei fotografi, mentre navigano nelle acque della California del Sud.

Un nuovo inizio per Katy Perry e Justin Trudeau

Negli ultimi tempi, entrambi hanno messo fine alle rispettive relazioni che duravano da diversi anni. La separazione di Katy Perry da colui che è stato il compagno per nove anni e il fidanzato per sei anni, Orlando Bloom, è avvenuta a giugno.

L'attore a settembre aveva dichiarato che le cose sarebbero andate bene e che tra loro due 'c'è soltanto amore' mentre Perry si è sbottonata molto meno sulla fine della lunga relazione con la star di Pirati dei Caraibi. Nonostante il presunto ottimo rapporto, la relazione è definitivamente conclusa. Nel 2023, Justin Trudeau aveva annunciato la separazione dalla moglie Sophie Grégoire, sposata diciotto anni fa. Un periodo di cambiamenti per il politico canadese, dopo le dimissioni dal ruolo di primo ministro ad inizio anno in seguito ad un drastico calo di popolarità.

Katy Perry e Orlando Bloom hanno avuto una figlia, Daisy Dove Bloom, mentre Justin Trudeau e Sophie Grégoire hanno tre figli: Xavier, 17 anni, Ella-Grace, 16 anni, e Hadrien, 11 anni.