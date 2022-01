Orlando Bloom, Katy Perry svela qual è l'abitudine più fastidiosa del fidanzato

Katy Perry si è recentemente aperta a proposito della fastidiosissima abitudine del fidanzato Orlando Bloom che la cantante di When I'm Gone proprio non riesce a sopportare.

Katy Perry ha recentemente rivelato qual è l'abitudine più fastidiosa del suo fidanzato Orlando Bloom, durante un'intervista trasmessa da Heart Radio lunedì mattina. La cantante, 37 anni, ha parlato di quanto sia frustrante che l'attore, 45 anni, lasci il filo interdentale ovunque: dal comodino fino al tavolo della cucina.

Katy ha anche parlato di come ha festeggiato il Natale con la loro figlia di 16 mesi Daisy e di cosa ha regalato a Orlando per il suo compleanno ma, alla domanda sull'abitudine più fastidiosa della star del Signore degli Anelli, la Perry ha spiegato a Jamie Theakston: "Oh mio dio, ho quello che fa per te."

Orlando Bloom e Katy Perry in Sardegna

"Orlando adora usare il filo interdentale, il che è una cosa fantastica, davvero... grazie a Dio, perché alcuni partner non lo fanno ed è disgustoso. Lui ha dei denti fantastici ma lascia il filo interdentale ovunque! Sul comodino, in macchina e sul tavolo della cucina" Ha continuato la star.

A proposito del regalo di compleanno di Bloom, Katy Perry ha dichiarato: "Gli piace vagare per i boschi, gli piacciono i territori inesplorato, quindi gli ho procurato un sacco di attrezzatura per la sua macchina. La chiave è questa: 'parla sempre con il suo migliore amico.' Ho parlato con il migliore amico di Orlando e lui mi ha dato una lista di cose da comprare".