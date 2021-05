Orlando Bloom, le foto con il poncho conquistano i social e le altre star

Le foto con il poncho che Orlando Bloom ha postato due giorni fa sul suo profilo Instagram hanno fatto il pieno di commenti "famosi". Ad aver fatto una battuta sul look agreste di Bloom sono state Katy Perry, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw ed Helena Christensen.

Le fotografie postate da Orlando Bloom mostrano l'attore nel bel mezzo di un ambiente montano con addosso un poncho agreste che lo mimetizza nel paesaggio. I commenti ironici non si sono fatti attendere e sono stati firmati da Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw, Katy Perry, Helena Christensen e centinaia di altri fan dell'attore. La protagonista di Two Lovers ha chiesto a Bloom: "Giusto per essere chiari, dove staresti andando?!". Vinessa Shaw, invece, ha commentato: "La moda va avanti! Belle foto!". Helena Christensen ha rincarato la dose scrivendo: "Beh, un poncho fatto in casa va tantissimo!". Infine, Katy Perry, l'attuale partner dell'attore, ha ironizzato: "Ragazzo, potresti portare i cani a far pipì? Io sono impegnata in una telefonata importante!".

Ma non finisce mica qui! Come riportato da Page Six, infatti, moltissimi fan di Orlando Bloom hanno chiesto all'attore se si stesse recando verso la Terra di Mezzo e hanno definito il suo look come decisamente folkloristico e degno di un qualsivoglia personaggio del mondo de Il Signore degli Anelli.

Recentemente, Orlando Bloom ha commentato la sua vita privata e i dettagli della sua relazione con Katy Perry. Secondo l'attore, dopo la nascita di loro figlia Daisy, il sesso con la pop star non sarebbe più lo stesso di prima. Magari il poncho servirà a risvegliare un po' la vita casalinga della coppia!