Orlando Bloom: "Il sesso con Katy Perry? Non abbastanza."

Orlando Bloom ha recentemente affermato, durante un'intervista, di "non fare abbastanza sesso" con Katy Perry dopo la nascita di sua figlia Daisy. La star del Signore degli Anelli, 44 anni, non si è trattenuta quando le è stato chiesto di parlare della sua vita sessuale con la celebre cantautrice e attrice statunitense.

Alla domanda "Quante volte tu e Katy fate sesso, diciamo, alla settimana?", l'attore britannico ha risposto al giornalista del Guardian: "Non abbastanza, però bisogna anche considerare che è appena nata nostra figlia, suppongo che sia normale."

Durante l'intervista Bloom ha anche parlato dei più grandi amori della sua vita: "Sono mio figlio, Flynn, nato con la mia ex, Miranda Kerr, il mio defunto cane, Mighty, Daisy e Katy." Mighty è scomparso la scorsa estate dopo essere stato catturato da un coyote e Orlando ha onorato il suo fedele compagno tatuandosi il suo nome sul petto.

"Ho perso il mio barboncino, Mighty. Si è allontanato dal mio sguardo solo per sette minuti, lo tenevo sempre d'occhio, è partito per un'avventura e non è tornato... credo sia stato catturato e ucciso da un coyote. È stato orribile, davvero doloroso. Quel cane mi ha insegnato l'amore e la lealtà mostrandomi come può essere la connessione tra gli esseri viventi." Ha raccontato la star di Pirati dei Caraibi.