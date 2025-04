Orlando Bloom e Bryce Dallas Howard in una missione sotto copertura nel trailer di Deep Cover

A giugno arriverà in streaming su Prime Video la divertente commedia Deep Cover, di cui Amazon ha condiviso il primo trailer.

Prime Video ha condiviso online il trailer del film Deep Cover, che può contare su un cast stellare guidato da Bryce Dallas Howard e Orlando Bloom.

La commedia piena di scene d'azione debutterà in streaming sulla piattaforma di Amazon il 12 giugno.

Cosa mostra il trailer

Il film Deep Cover è stato diretto da Tom Kingsley, che ha lavorato in precedenza a show televisivi come Ghosts e Doctor Who.

Nel trailer della commedia si vede quello che accade quando Kat, che insegna agli attori come improvvisare sul palco degli spettacoli comici, viene assunta da un poliziotto e riceve una missione pericolosa. Per riuscire nel suo obiettivo la donna coinvolte quindi due dei suoi studenti, con conseguenze davvero esilaranti.

Ecco il video:

Cosa racconterà Deep Cover

La sinossi ufficiale anticipa che Deep Cover è un'action comedy dal ritmo serrato in cui Bryce Dallas Howard ha la parte di Kat, un'insegnante di improvvisazione che inizia a chiedersi se ha perso la sua possibilità di avere successo. Quando un poliziotto sotto copertura, interpretato da Sean Bean, le offre il ruolo della vita, la protagonista coinvolge due dei suoi studenti (Orlando Bloom e Nick Mohammed) per infiltrarsi nel mondo delle gang di Londra interpretando dei pericolosi criminali.

Nel cast del film ci sono anche Paddy Considine (House of the Dragon), Sonoya Mizuno (Ex Machina), e Ian McShane (John Wick).

La sceneggiatura è firmata da Derek Connolly, Colin Trevorrow, Ben Ashenden e Alexander Owen.

Ecco il poster: